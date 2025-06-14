Результат для меня важнее денег - Александр Бублик о Ролан Гарросе и чужих ожиданиях

- Вы показали лучший результат в карьере на Большом шлеме «Ролан Гаррос». Первый казахстанец в четвертьфинале. Какие у Вас были эмоции после турнира? Радость от такого хорошего результата или наоборот испытали сожаление, что не получилось пробиться в полуфинал?

- Наверное, все эмоции были видны на моем лице, в тот момент, когда я вышел в четвертьфинал. Я играю не первый год и не раз обыгрывал десятки игроков. Я где-то в глубине души верил в то, что это возможно. У меня никогда этого не получалось, но я верил. И, наверное, это был тот момент, когда я чувствовал внутри себя, что мой уровень игры на данном турнире позволяет мне сделать нечто такое вот, в какой-то степени для себя в прошлом невозможное. И поэтому, конечно, да, все эмоции были на лице, я был счастлив.

- Какие сложности были на открытом чемпионате во Франции, и в матче именно с Яником Синером. С чем труднее всего было справиться лично Вам?

- Игра в Большом шлеме – это уже само по себе сложно. Это 5 сетов, что физически и психологически тяжело, и еще при этом играть против первого в мире, который, грубо говоря, на голову сильнее во многих теннисных аспектах, не беря в счет физическую и ментальную составляющую. Поэтому сыграл, как сыграл, тяжело было во всем. После Джека Дрейпера уже было тяжело оставаться в форме, потому что я до этого еще выиграл ATP Challenger, то есть это были очень тяжелые три недели для меня. Поэтому с Янником было совсем тяжело, но я рад, что у меня получилось хотя бы сет показать, на что я способен, и проиграл со спокойной душой, так скажем.

-Как Вы справляетесь с давлением ожиданий - от болельщиков, от федерации тенниса, от самого себя?

- Я не считаю нужным возлагать на себя чужие ожидания и переживать из-за этого, и не добирать результатов. У меня есть свои личные ожидания от самого себя и зачастую я их оправдываю. Когда я их не оправдываю, это видно на корте, тогда я начинаю нервничать и переживать. Нервная система у нас одна, она не восстанавливается.

Фото: Kazinform

-Вы влюбили в себя публику Парижа. Насколько Вы это почувствовали? Насколько поддержка сказалась на Вашей игре и мотивации?

- Безусловно да, в моменте, когда огромный стадион и такой важный матч. Это был достаточно принципиальный поединок для меня, потому что я хотел выйти в свой первый четвертьфинал. И когда матч скатился уже в четвертый сет, и было 15/40 на моей подаче, конечно же, стадион сходил с ума, и за Джека, и за меня. Безусловно, это особенные эмоции, но я не первый раз играю на таких стадионах. Поэтому то, что было после матча, конечно же, заставило меня показать какие-то свои эмоции, может быть, я и не ожидал, что так сложится. Потому что все-таки стоящий на ногах стадион, аплодирующий тебе три минуты, – это, конечно, особенное чувство.

Фото: кадр из видео

- Что Вас больше всего радует, исторический результат или крупные призовые?

- К деньгам я давно отношусь как к средству для жизни. И все, что когда-либо хотел себе купить, я уже купил. Может я еще не зарабатывал каких-то больших денег, которые бы изменили мое понимание о финансах, но в данном случае в небо от радости я не улечу от того, что эти деньги упали мне на счет, и не думаю, что-то в моей жизни колоссально изменится. Поэтому просто здорово, что я хорошо сыграл, результат для меня в данном случае важнее денег, потому что все-таки те эмоции, которые я испытал там, выиграв тот матч, ни за какие деньги не купишь, поэтому это гораздо важнее.

-Что Вы планируете в ближайшее будущее?

-Оставаться здоровым. Оставаться в форме и испытывать удачу.

-В октябре состоится турнир Алматы ATP 250. Ждать ли Вас там?

-Да. К сожалению, в прошлом году я получил травму и не смог приехать. Для меня всегда важно приезжать в Казахстан и играть. В этом году я с удовольствием рассмотрю перспективу приехать в Казахстан и сыграть перед родными трибунами в Казахстане. Надеюсь, что здоровье мне позволит это сделать, потому что сезон длинный. До Алматы еще очень долго, еще огромное количество турниров, поэтому постараюсь максимально сохранить себя для того, чтобы показать высокий уровень тенниса в Алматы.