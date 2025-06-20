Ветер в Алматы повредил крыши, деревья и транспорт

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены сорванные конструкции с крыши одного из зданий. Как стало известно, частично повреждена кровля пятиэтажного здания одного из университетов в Ауэзовском районе города.

— Жертв и пострадавших нет. Университетом оперативно проведена работа по устранению последствий происшествия. Повреждения получили два автотранспортных средства. Университетом проводится работа по восстановлению ущерба, — говорится в сообщении вуза.

По уточненным данным управления экологии и окружающей среды, в городе зафиксировано падение 17 крупных веток, а также единичные падения деревьев, в том числе на автотранспортные средства.

— По информации скорой медицинской помощи, среди жителей пострадавших нет. В отдельных случаях деревья и ветки повредили линии электропередачи и элементы жилых построек. Коммунальные службы города, а также районные подразделения спасателей завершили работы по распиловке и вывозу упавших деревьев, восстановлению поврежденных коммуникаций, — прокомментировали в пресс-службе акимата.

Ранее в ДЧС предупреждали о сильных осадках и шквалистом ветре с порывами до 15–20 метров в секунду.

Отметим, что вечером 19 июня сильный ветер обрушился и на город Аксу в Павлодарской области. В результате погибла женщина — ее насмерть пронзило упавшее дерево. Еще 10 человек получили различные травмы.