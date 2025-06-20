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    22:22, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    10 человек пострадали в результате урагана в Павлодарской области

    По информации медиков, большинство людей пострадали в результате падения деревьев, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    В станции скорой помощи рассказали, два вызова поступили в Экибастузе. Там пострадали 28-летняя девушка и женщина, возраст которой не уточняется. В Павлодаре медицинская помощь потребовалась 18-летнему парню, женщинам 34 и 28 лет, 12-летней и 5-летней девочкам, и также 5-летнему мальчику.

    Меж тем, в одном случае 57-летний мужчина обратился в скорую помощь после того, как его ударило воротами, резко запахнувшимися из-за порывистого ветра.

    — При оказании помощи и госпитализации в основном у всех были ушибы, рванные раны и ссадины. Парень 2007 года рождения в Павлодаре получил различные переломы, — сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

    Напомним, в Аксу в результате порывистого ветра упавшее дерево насмерть проткнуло женщину

    Теги:
    Погода Регионы Больницы Экибастуз Скорая помощь Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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