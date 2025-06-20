Женщину насмерть проткнуло упавшим деревом в Павлодарской области

В Сети появились кадры с места происшествия. На видео видно, что женщина находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В ее грудной клетке застрял обломок дерева.

— Вызов поступил в 17:29, женщину проткнуло упавшим деревом в области грудной клетки. На месте медики констатировали смерть женщины 1968 года рождения, которая получила травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Отметим, что сегодня на Павлодарскую область обрушился штормовой ветер, поваливший десятки деревьев.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение на Экибастузском энергоузле. Позже стало известно, что работы на энергоузле восстановлены.