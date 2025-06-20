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    20:24, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Женщину насмерть проткнуло упавшим деревом в Павлодарской области

    Трагедия произошла сегодня в городе Аксу. Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 17:29, передат корреспондент агентства Kazinform.

    Женщину проткнуло насмерть упавшим деревом в Павлодарской области
    Кадр из видео

    В Сети появились кадры с места происшествия. На видео видно, что женщина находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В ее грудной клетке застрял обломок дерева.

    — Вызов поступил в 17:29, женщину проткнуло упавшим деревом в области грудной клетки. На месте медики констатировали смерть женщины 1968 года рождения, которая получила травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

    Отметим, что сегодня на Павлодарскую область обрушился штормовой ветер, поваливший десятки деревьев.

    Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение на Экибастузском энергоузле. Позже стало известно, что работы на энергоузле восстановлены

    Теги:
    Сильный ветер Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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