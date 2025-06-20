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    18:47, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Аварийное отключение произошло в Экибастузском энергоузле

    19 июня 2025 года в 16:44 из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ, передает агентство Kazinform.

    электричество, электроэнергия, электр энергиясы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным пресс-службы KEGOC, предварительный объём ограничений мощности, вызванных срабатыванием противоаварийной автоматики, составил около 800 мегаватт.

    В настоящее время специалисты работают над включением линии 500 кВ и восстановлением работы энергосистемы. Ориентировочное время восстановления линии составляет от 1,5 до 2 часов.

    По завершению ремонтных работ будет предоставлена дополнительная информация.

    Ранее мы писали о том, что в Кызылординской области в последнее время значительно увеличилось количество перебоев в подаче электроэнергии, а также жалоб на ее качество.

    Теги:
    Электроэнергия Экибастуз Авария
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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