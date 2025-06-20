18:47, 19 Июнь 2025 | GMT +5
Аварийное отключение произошло в Экибастузском энергоузле
По данным пресс-службы KEGOC, предварительный объём ограничений мощности, вызванных срабатыванием противоаварийной автоматики, составил около 800 мегаватт.
В настоящее время специалисты работают над включением линии 500 кВ и восстановлением работы энергосистемы. Ориентировочное время восстановления линии составляет от 1,5 до 2 часов.
По завершению ремонтных работ будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее мы писали о том, что в Кызылординской области в последнее время значительно увеличилось количество перебоев в подаче электроэнергии, а также жалоб на ее качество.