Аварийное отключение произошло в Экибастузском энергоузле

По данным пресс-службы KEGOC, предварительный объём ограничений мощности, вызванных срабатыванием противоаварийной автоматики, составил около 800 мегаватт.

В настоящее время специалисты работают над включением линии 500 кВ и восстановлением работы энергосистемы. Ориентировочное время восстановления линии составляет от 1,5 до 2 часов.

По завершению ремонтных работ будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее мы писали о том, что в Кызылординской области в последнее время значительно увеличилось количество перебоев в подаче электроэнергии, а также жалоб на ее качество.