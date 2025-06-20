Почему в Кызылорде участились отключения электроэнергии

На сегодня компания обслуживает 199 тысяч потребителей. Однако, как подтверждает руководство организации, в связи с резким повышением температуры воздуха возникли определенные сложности и число обращений от жителей по поводу ненадлежащего электроснабжения стало заметно расти.

— Одной из причин происходящего является нестабильность уровня напряжения в линиях электропередачи, поступающих из внешней энергосистемы. В частности, уровень напряжения в магистральной системе (220/35 кВ) колеблется и не соответствует нормативному значению: вместо положенных 220 кВ поступает 214 кВ. На Кызылординской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) зафиксированы еще более низкие показатели — от 220 до 208 кВ, и от 35 до 32,33 кВ. В результате электроэнергия подается в воздушные линии и на оборудование с пониженным напряжением, что препятствует стабильному и качественному снабжению потребителей, — говорится в официальном сообщении компании.

Тем не менее, представители «Кызылординских электрических распределительных сетей» заверили, что в настоящее время проводятся активные работы по повышению уровня напряжения на подстанциях и в линиях электропередачи.

— В условиях стремительного развития региона, совместно с акиматом области, компанией «КЕГОК» и Кызылординской ТЭЦ мы ведем масштабные работы по модернизации электрических установок и воздушных линий. Ситуация находится на особом контроле. Мы призываем жителей отнестись к происходящему с пониманием, — подчеркивается в сообщении компании.

Напомним, в начале года мы сообщали о том, что в периоды пикового потребления Казахстану приходится закупать электроэнергию у соседних стран по завышенным ценам.