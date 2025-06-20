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    19:57, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Работа Экибастузского энергоузла восстановлена

    Энергоснабжение по линиям ВЛ-500 кВ в Экибастузском энергоузле восстановлено после аварийного отключения 19 июня 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на 

    отключение света
    Фото: pixabay.com

    — Ликвидированы последствия аварийных отключений линий электроэнергии. Специалисты оперативно восстановили и обеспечили стабильную работу энергосистемы, минимизировав последствия для Южной зоны Единой энергосистемы Казахстана и Объединенной энергосистемы Центральной Азии. В 19:08 ч. восстановили параллельную работу Северной и Южной зоны Казахстана, начата работа по снятию ограничения энергоснабжения потребителей, — сообщили в пресс-службе KEGOC.

    В акимате Жамбылской области также прокомментировали аварийное отключение линий электроэнергии.

    — 19 июня 2025 года в результате аварии на Экибастузской ГРЭС-2 в ряде населенных пунктов Жамбылской области, как и в других регионах страны, произошло временное отключение электроснабжения. На данный момент аварийно-восстановительные работы завершены. Подача электроэнергии осуществляется поэтапно. Призываем жителей сохранять спокойствие, проявлять понимание и доверять только официальным источникам информации, — говорится в сообщении акимата.

    Ранее мы писали о том, что в Кызылординской области в последнее время значительно увеличилось количество перебоев в подаче электроэнергии, а также жалоб на ее качество.

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Отключения света Экибастуз Авария
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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