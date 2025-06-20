Работа Экибастузского энергоузла восстановлена

— Ликвидированы последствия аварийных отключений линий электроэнергии. Специалисты оперативно восстановили и обеспечили стабильную работу энергосистемы, минимизировав последствия для Южной зоны Единой энергосистемы Казахстана и Объединенной энергосистемы Центральной Азии. В 19:08 ч. восстановили параллельную работу Северной и Южной зоны Казахстана, начата работа по снятию ограничения энергоснабжения потребителей, — сообщили в пресс-службе KEGOC.

В акимате Жамбылской области также прокомментировали аварийное отключение линий электроэнергии.

— 19 июня 2025 года в результате аварии на Экибастузской ГРЭС-2 в ряде населенных пунктов Жамбылской области, как и в других регионах страны, произошло временное отключение электроснабжения. На данный момент аварийно-восстановительные работы завершены. Подача электроэнергии осуществляется поэтапно. Призываем жителей сохранять спокойствие, проявлять понимание и доверять только официальным источникам информации, — говорится в сообщении акимата.

Ранее мы писали о том, что в Кызылординской области в последнее время значительно увеличилось количество перебоев в подаче электроэнергии, а также жалоб на ее качество.