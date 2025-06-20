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    21:18, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Дождь с грозой прогнозируют в Алматы

    20 июня в Алматы прогнозируют сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    По данным ДЧС, юго-восточный ветер сменится на северо-западный, местами порывы достигнут 15–20 метров в секунду. Горожан и гостей Алматы призывают соблюдать меры предосторожности, отказаться от поездок в горы и внимательно следить за прогнозом погоды.

    — В случае объявления штормового предупреждения о сильных осадках или ветре лучше воздержаться от прогулок в горную местность, отложить походы до установления благоприятной погоды, — рекомендуют спасатели.

    Также в ДЧС призвали не откладывать возвращение домой на позднее время — в темное время суток найти обратный маршрут будет сложно. Обращать внимание на целостность линий электропередач, не оставлять автомобили под деревьями и не стоять под слабо укрепленными конструкциями, которые могут обрушиться.

    Ранее сообщалось, что на большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, возможен град. 

    Теги:
    Погода ДЧС Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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