Дождь с грозой прогнозируют в Алматы

По данным ДЧС, юго-восточный ветер сменится на северо-западный, местами порывы достигнут 15–20 метров в секунду. Горожан и гостей Алматы призывают соблюдать меры предосторожности, отказаться от поездок в горы и внимательно следить за прогнозом погоды.

— В случае объявления штормового предупреждения о сильных осадках или ветре лучше воздержаться от прогулок в горную местность, отложить походы до установления благоприятной погоды, — рекомендуют спасатели.

Также в ДЧС призвали не откладывать возвращение домой на позднее время — в темное время суток найти обратный маршрут будет сложно. Обращать внимание на целостность линий электропередач, не оставлять автомобили под деревьями и не стоять под слабо укрепленными конструкциями, которые могут обрушиться.

Ранее сообщалось, что на большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, возможен град.