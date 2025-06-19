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    00:07, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Жара и грозы ожидаются 19 июня в Казахстане

    На большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, возможен град. Об этом передает агентство Kazinform.

    жара, гроза
    Фото: freepik.com

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юго-востоке Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей.

    В Алматинской области, на западе, севере, востоке области Абай, на западе, юге Палодарской, на востоке Жамбылской, на западе, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Акмолинской, на севере, юге Атырауской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на севере Карагандинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу на востоке, в центре Атырауской, на севере, востоке, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе, юго-востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юге, северо-западе области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области - чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в Алматинской области сильная жара 35-39 градусов, на севере, западе очень сильная жара 42 градуса. Днем в области Жетысу сильная жара 35-38 градусов, на севере, юге очень сильная жара 40 градусов. Днем в области Абай сильная жара 35-37 градусов, на севере, юге очень сильная жара 40 градусов. Днем в Восточно-Казахстанской области сильная жара 35-37 градусов. Днем в Жамбылской области сильная жара 38-40 градусов. Днем в Павлодарской области сильная жара 35-38 градусов. Днем на юге Карагандинской сильная жара 35 градусов.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня ливни и спад ожидаются в Казахстане.

    Последние два-три дня жители Кызылординской области страдают от экстремальной жары: зной держится как днём, так и ночью. 

    Количество тепловых ударов выросло в Павлодарской области. В условиях аномальной жары в Республиканский центр первичной медико-санитарной помощи в Астане обратились 25 пациентов. Специалисты отмечают, что погодные условия создают двойную нагрузку на организм и повышают риски обострения хронических заболеваний.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Жара
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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