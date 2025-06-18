Жара или кондиционеры: с чем обращаются пациенты к врачам в Астане

Специалисты Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи (РЦПМСП) отмечают, что погодные условия создают двойную нагрузку на организм и повышают риски обострения хронических заболеваний.

По словам семейного врача Республиканского центра ПМСП Махаббат Махаевой, люди с метеозависимостью, гипертонией, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями — в зоне наибольшего риска.

— Магнитные бури и жара усиливают симптомы — учащаются жалобы на головную боль, бессонницу, скачки артериального давления, тревожность. В такой период необходимо особенно внимательно следить за здоровьем пожилых людей и детей, — предупредила врач.

Заведующий отделением неотложной помощи РЦПМСП, хирург Медет Ашимбаев, отметил ключевые жалобы:

— Поступают с невралгией и миалгией, обострением остеохондроза, воспалением глаз, термическими поражениями кожи. Часто отмечается переохлаждение от кондиционеров в домашних и офисных условиях. Среди детей — травмы рук и ног. Родителям следует усилить контроль и не оставлять детей без присмотра, — отметил врач.

Медики подчёркивают, что такие факторы, как высокая температура и геомагнитная активность, усиливают риск:

головных болей, скачков давления, потери концентрации;

перегрева, теплового и солнечного удара;

повышенной утомляемости, раздражительности;

сбоев в работе GPS, связи и энергетической инфраструктуры.

РЦПМСП рекомендовал:

соблюдать питьевой режим — не менее 1,5–2 литров чистой воды в день;

избегать активности в жару (11:00–17:00);

не переохлаждать организм (температура кондиционеров не ниже +24 °C);

носить лёгкую, светлую одежду и головные уборы;

следить за пожилыми и детьми, не оставляя их без присмотра;

немедленно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

В период с 18 по 24 июня Казахстан накрыла магнитная буря умеренной силы (уровень Kp 6–7) в сочетании с аномальной жарой. Казгидромет также предупреждает о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в южных и центральных регионах в условиях жары и сухости.