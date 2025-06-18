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    17:10, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Жара или кондиционеры: с чем обращаются пациенты к врачам в Астане

    В условиях аномальной жары в Республиканский центр первичной медико-санитарной помощи в Астане обратились 25 пациентов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: pexels

    Специалисты Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи (РЦПМСП) отмечают, что погодные условия создают двойную нагрузку на организм и повышают риски обострения хронических заболеваний.

    По словам семейного врача Республиканского центра ПМСП Махаббат Махаевой, люди с метеозависимостью, гипертонией, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями — в зоне наибольшего риска.

    — Магнитные бури и жара усиливают симптомы — учащаются жалобы на головную боль, бессонницу, скачки артериального давления, тревожность. В такой период необходимо особенно внимательно следить за здоровьем пожилых людей и детей, — предупредила врач.

    Заведующий отделением неотложной помощи РЦПМСП, хирург Медет Ашимбаев, отметил ключевые жалобы:

    — Поступают с невралгией и миалгией, обострением остеохондроза, воспалением глаз, термическими поражениями кожи. Часто отмечается переохлаждение от кондиционеров в домашних и офисных условиях. Среди детей — травмы рук и ног. Родителям следует усилить контроль и не оставлять детей без присмотра, — отметил врач.

    Медики подчёркивают, что такие факторы, как высокая температура и геомагнитная активность, усиливают риск:

    • головных болей, скачков давления, потери концентрации;
    • перегрева, теплового и солнечного удара;
    • повышенной утомляемости, раздражительности;
    • сбоев в работе GPS, связи и энергетической инфраструктуры.

    РЦПМСП рекомендовал:

    • соблюдать питьевой режим — не менее 1,5–2 литров чистой воды в день;
    • избегать активности в жару (11:00–17:00);
    • не переохлаждать организм (температура кондиционеров не ниже +24 °C);
    • носить лёгкую, светлую одежду и головные уборы;
    • следить за пожилыми и детьми, не оставляя их без присмотра;
    • немедленно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

    В период с 18 по 24 июня Казахстан накрыла магнитная буря умеренной силы (уровень Kp 6–7) в сочетании с аномальной жарой. Казгидромет также предупреждает о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в южных и центральных регионах в условиях жары и сухости.

    Теги:
    Здоровье Астана Врачи Жара
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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