Жара до +39: количество тепловых ударов выросло в Павлодарской области

По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, с начала июня уже отработали 11 тысяч вызовов. Рост зафиксирован на 20%, при этом на 8% отдельно по детям.

— Почти на 80% стало больше тепловых ударов, это объяснимо и связано с высокой температурой окружающей среды. Надо различать тепловой удар от солнечного. Солнечный удар возникает в результате прямых действий солнечных лучей, а тепловой — это общий перегрев организма, который может быть даже в пасмурную погоду, но при высокой температуре окружающей среды, — говорит врач-эпидемиолог Ирина Сорокина.

Медики говорят, наиболее подвержены тепловым ударам дети до 7 лет, пожилые, люди, страдающие хроническими заболеваниями, в частности, связанными с сердечно-сосудистой системой, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Особенно опасно получить тепловой удар человеку, который недавно перенес инсульт, а также беременным женщинам.

— Сейчас лучше не выходить на открытый воздух, когда высокая температура в период с 11 утра до 16:00. Не находитесь долго на детских площадках, на пляже в это время, обязателен головной убор и, конечно, старайтесь избегать очень большой физической активности или занятием спортом в пиковые моменты температуры. Одежда должна быть из хлопковых материалов, чрезмерное количество одежды тоже не стоит надевать. Не надо пить сладкую газировку, лучше обычная вода, — советует Ирина Сорокина.

Признаки теплового удара: бледный цвет лица, отказ от еды, у детей плаксивость, понижение активности, возможны тошнота, рвота и повышение температуры до 39-40 градусов.

К слову, в Павлодарской области, по данным службы «112», повышенная угроза высокой пожарной опасности, а также прогнозируют до 39 градусов жары.

Ранее из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.