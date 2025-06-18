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    09:38, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Жара до +39: количество тепловых ударов выросло в Павлодарской области

    В Павлодарской области общее количество вызовов скорой помощи выросло на 20% и немало их среди пациентов с тепловым ударом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жара
    Фото: pixabay.com

    По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, с начала июня уже отработали 11 тысяч вызовов. Рост зафиксирован на 20%, при этом на 8% отдельно по детям.

    — Почти на 80% стало больше тепловых ударов, это объяснимо и связано с высокой температурой окружающей среды. Надо различать тепловой удар от солнечного. Солнечный удар возникает в результате прямых действий солнечных лучей, а тепловой — это общий перегрев организма, который может быть даже в пасмурную погоду, но при высокой температуре окружающей среды, — говорит врач-эпидемиолог Ирина Сорокина.

    Медики говорят, наиболее подвержены тепловым ударам дети до 7 лет, пожилые, люди, страдающие хроническими заболеваниями, в частности, связанными с сердечно-сосудистой системой, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Особенно опасно получить тепловой удар человеку, который недавно перенес инсульт, а также беременным женщинам.

    — Сейчас лучше не выходить на открытый воздух, когда высокая температура в период с 11 утра до 16:00. Не находитесь долго на детских площадках, на пляже в это время, обязателен головной убор и, конечно, старайтесь избегать очень большой физической активности или занятием спортом в пиковые моменты температуры. Одежда должна быть из хлопковых материалов, чрезмерное количество одежды тоже не стоит надевать. Не надо пить сладкую газировку, лучше обычная вода, — советует Ирина Сорокина.

    Признаки теплового удара: бледный цвет лица, отказ от еды, у детей плаксивость, понижение активности, возможны тошнота, рвота и повышение температуры до 39-40 градусов.

    К слову, в Павлодарской области, по данным службы «112», повышенная угроза высокой пожарной опасности, а также прогнозируют до 39 градусов жары.

    Ранее из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Здоровье Погода Павлодара Жара Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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