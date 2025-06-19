Когда спадет изнуряющая жара в Кызылординской области

— Под воздействием тёплой воздушной массы, пришедшей с территории Ирана, в регионе наблюдается высокая температура воздуха. В областном центре и во всех районах температура превышает 40–45 °C. Особенно жарко 17 и 18 июня. Сегодня на юге области температура воздуха поднялась до 46 °C, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного филиала РГП «Казгидромет» Айгерим Жукелова.

По словам специалистов, сегодня на севере и западе региона температура воздуха начнёт немного снижаться из-за поступления прохладной воздушной массы.

— С 19 по 21 июня жара спадёт. Температура ночью составит 18–23 °C, днём — 30–35 °C. Также по области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду, — сообщила Айгерим Жукелова.

Однако в третьей декаде июня жара вернётся. По прогнозу «Казгидромета», ночью температура воздуха повысится до 25–30 °C, днем — до 38–43 °C. Количество осадков при этом будет ниже среднегодовой нормы.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня ливни и спад ожидаются в Казахстане.