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    19:45, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Когда спадет изнуряющая жара в Кызылординской области

    Последние два-три дня жители региона страдают от экстремальной жары: зной держится как днём, так и ночью, передает агентство Kazinform.

    Қызылордада аптап ыстық
    Фото: РСК Кызылординской области

    — Под воздействием тёплой воздушной массы, пришедшей с территории Ирана, в регионе наблюдается высокая температура воздуха. В областном центре и во всех районах температура превышает 40–45 °C. Особенно жарко 17 и 18 июня. Сегодня на юге области температура воздуха поднялась до 46 °C, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного филиала РГП «Казгидромет» Айгерим Жукелова.

    По словам специалистов, сегодня на севере и западе региона температура воздуха начнёт немного снижаться из-за поступления прохладной воздушной массы.

    — С 19 по 21 июня жара спадёт. Температура ночью составит 18–23 °C, днём — 30–35 °C. Также по области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду, — сообщила Айгерим Жукелова.

    Однако в третьей декаде июня жара вернётся. По прогнозу «Казгидромета», ночью температура воздуха повысится до 25–30 °C, днем — до 38–43 °C. Количество осадков при этом будет ниже среднегодовой нормы.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня ливни и спад ожидаются в Казахстане.

    Теги:
    Кызылординская область Жара
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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