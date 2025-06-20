Сильный дождь в Алматы: акимат обратился к жителям

Управление развития коммунальной инфраструктуры города со ссылкой на данные РГП «Казгидромет» сообщает, что с 15:00 20 июня до 02:00 21 июня ожидаются дожди, местами сильные – до 20 мм осадков, гроза и возможен град. По прогнозу синоптиков, за несколько часов может выпасть более трети месячной нормы осадков (норма за июнь - 59 мм). Также ожидается усиление ветра с юго-восточного на северо-западный с порывами до 15–20 м/с. Днем температура воздуха поднимется до +28…+30 °С.

В ночное время, с 20 на 21 июня, прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем — без осадков. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днем +31…+33 °С.

22 июня – переменная облачность, в дневное время возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +20…+22 °С, днём +28…+30 °С.

Для предупреждения подтоплений организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом. В дневное время на линию выведены 426 единиц спецтехники, 26 мотопомп и 895 дорожных рабочих. Также задействованы силы Службы спасения города Алматы и ДЧС — в общей сложности более 300 сотрудников и свыше 70 единиц техники.

Коммунальные службы заблаговременно провели очистку арыков, водостоков и мусорных ловушек для обеспечения свободного оттока воды.

Рекомендации для жителей и гостей города: - Воздержаться от походов в горы на фоне нестабильной погоды; - Не парковать автомобили вдоль обочин дорог из-за возможного падения деревьев или обрыва линий электропередачи; - Не засорять арыки, ливнёвки и водоотводные каналы — нарушители будут привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений).

Ранее сообщалось, что 20 июня в Алматы ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром.