74 казахстанца выехали из Ирана при содействии МИД РК - Айбек Смадияров

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, 14 июня помощь в возвращении на родину через Азербайджан была оказана шести гражданам, находившимся в служебной командировке.

На следующий день, 15 июня, организован выезд 68 граждан Казахстана, включая членов семей дипломатов, сотрудников секретариата Организации экономического сотрудничества (ОЭС), а также лиц, находившихся в служебных командировках. Все они выехали из Ирана в Туркменистан. Ожидается, что в ближайшие дни они вернутся в Казахстан.

Отмечается, что сотрудники загранучреждения Республики Казахстан в Иране продолжают свою работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 132 казахстанца находятся в Иране, 219 - в Израиле.