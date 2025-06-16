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    13:49, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    74 казахстанца выехали из Ирана при содействии МИД РК - Айбек Смадияров

    За последние дни Министерством иностранных дел Республики Казахстан оказано содействие в выезде 74 гражданам страны из Исламской Республики Иран, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Айбек Смадияров
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, 14 июня помощь в возвращении на родину через Азербайджан была оказана шести гражданам, находившимся в служебной командировке.

    На следующий день, 15 июня, организован выезд 68 граждан Казахстана, включая членов семей дипломатов, сотрудников секретариата Организации экономического сотрудничества (ОЭС), а также лиц, находившихся в служебных командировках. Все они выехали из Ирана в Туркменистан. Ожидается, что в ближайшие дни они вернутся в Казахстан.

    Отмечается, что сотрудники загранучреждения Республики Казахстан в Иране продолжают свою работу в штатном режиме.

    Ранее сообщалось, что 132 казахстанца находятся в Иране, 219 - в Израиле.

    Теги:
    Ближний Восток Иран МИД РК Ситуация на Ближнем Востоке
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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