132 казахстанца находятся в Иране, 219 - в Израиле

По информации МИД, в настоящее время в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, в Израиле — 219. Посольства Казахстана в этих странах работают в усиленном режиме. Дипломаты поддерживают постоянную связь с гражданами.

«Призываем казахстанцев, находящихся в Иране и Израиле, воздерживаться от передвижений без крайней необходимости, соблюдать меры безопасности, следить за новостями и выполнять рекомендации местных властей», — сказал А. Смадияров.

За последние дни оказано содействие нескольким десяткам граждан Казахстана в выезде из Ирана. В частности, 14 июня шести сотрудникам, находившимся в служебной командировке, была обеспечена эвакуация через Азербайджан. 15 июня организован выезд 68 граждан, включая членов семей дипломатов, представителей секретариата ОЭС и лиц в командировках, из Ирана в Туркменистан. Ожидается их возвращение на родину в ближайшие дни. При этом сотрудники загранучреждений РК в Иране продолжают работу в штатном режиме.

Также сообщается о временных затруднениях с вылетом около 300 граждан Казахстана из ОАЭ в связи с отменой рейсов ряда авиакомпаний. На месте работают дипломаты. По предварительным данным, более половины граждан смогут вернуться на родину благодаря достигнутым договоренностям.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке 14 июня Министерство туризма и спорта РК рекомендовало воздержаться от полетов над и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Туристам рекомендовано учитывать риски при планировании поездок, особенно в ОАЭ и другие страны Персидского залива.

МИД РК совместно с Министерством туризма и спорта, фондом туристов «Камкор» и авиакомпаниями продолжает координацию усилий по оказанию помощи казахстанским гражданам.