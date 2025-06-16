Около 120 человек прибыли из Ирана в Туркменистан, среди них - казахстанцы

- По состоянию на сегодняшний день, через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран. Прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости, - сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, в рамках реализации гуманитарной миссии, соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Ранее сообщалось, что жертвами израильских ударов по территории Ирана стали 224 человека, число раненых превысило 1,2 тысячи.