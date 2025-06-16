Более 220 человек погибли в Иране при израильских атаках
Жертвами израильских ударов по территории Ирана стали 224 человека, число раненых превысило 1,2 тысячи. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— После 65 часов агрессии со стороны Израиля число погибших и пострадавших достигло 1 481, из которых 1 277 были госпитализированы в университетские клиники по всей стране. <…> На данный момент 224 человека погибли, — написал представитель ведомства на своей странице в X.
Он отметил, что более 90% пострадавших — гражданские лица, в том числе женщины и дети.
Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.
Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.
Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.
Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».
Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.
Как отмечает издание Аxios, Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.
Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.
В результате ударов Израиля убиты глава разведки Корпуса Стражей Исламской Революции и его заместитель.
Состоялся телефонный разговор президента Еврокомиссии У. Ляйен с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху.