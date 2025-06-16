Более 220 человек погибли в Иране при израильских атаках

— После 65 часов агрессии со стороны Израиля число погибших и пострадавших достигло 1 481, из которых 1 277 были госпитализированы в университетские клиники по всей стране. <…> На данный момент 224 человека погибли, — написал представитель ведомства на своей странице в X.

Он отметил, что более 90% пострадавших — гражданские лица, в том числе женщины и дети.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.

Как отмечает издание Аxios, Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.

В результате ударов Израиля убиты глава разведки Корпуса Стражей Исламской Революции и его заместитель.

Состоялся телефонный разговор президента Еврокомиссии У. Ляйен с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху.