Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов

Среди убитых — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами, а также командующий штаба «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Голямали Рашид. Их смерть в результате отдельных авиаударов подтверждена государственным агентством IRNA.

Также в числе погибших — два видных иранских учёных, занимавшихся вопросами атомной энергетики: президент Исламского университета Азад Мохаммад-Мехди Техранчи и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси. По сообщениям, они погибли в результате точечных ударов по жилым районам Тегерана.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что во время атаки был также ранен Али Шамхани — советник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

— Али Шамхани, советник верховного лидера, был ранен в результате сегодняшнего нападения сионистского режима, — говорится в сообщении.

Израиль начал серию массированных атак в ночь на пятницу, нанеся удары по целям в Тегеране и других городах. Как отмечает IRNA, среди объектов, подвергшихся обстрелу, оказались и жилые кварталы. Корреспонденты государственного телевидения сообщают о гибели женщин и детей, тела которых были обнаружены среди обломков.

— Смерть командования и ученых — это потеря, которую не простит ни армия, ни народ Ирана. Израиль понесет за это последствия, — заявил источник в иранских силовых структурах.

Официальный представитель правительства Ирана отметил, что страна рассматривает удары как акт прямой агрессии и готовит «всесторонний и непропорциональный» ответ. Системы ПВО остаются в состоянии полной боевой готовности, в стране объявлен национальный траур.

Международные организации и ряд государств выступили с призывом к сдержанности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно остановить эскалацию и избежать масштабного регионального конфликта.

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану.