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    14:39, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации

    Тегеран опроверг утечку радиации после удара по ядерному объекту в Натанзе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации
    Фото: x.com / @sentdefender

    Организация по атомной энергии Ирана заявила, что на фоне утреннего удара со стороны Израиля ядерный объект в Натанзе действительно пострадал, однако признаков утечки радиоактивных или химических веществ за пределы комплекса не зафиксировано.

    В опубликованном в пятницу заявлении иранского ядерного агентства подчеркивается, что инцидент произошел на главном объекте по обогащению урана в стране, где с начала 2000-х годов размещаются ключевые элементы ядерной инфраструктуры Ирана.

    — На данный момент не получено сообщений о жертвах, расследование продолжается, — говорится в заявлении. Также уточняется, что специалисты проводят оценку масштабов разрушений.

    Тегеран подверг критике Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), обвинив организацию в бездействии. По утверждению иранской стороны, несмотря на неоднократные предупреждения о существующих угрозах со стороны Израиля, агентство не предприняло должных шагов по предотвращению нападений на мирные ядерные объекты.

    Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в экстренном заявлении призвал все стороны конфликта к максимальной сдержанности, подчеркнув необходимость предотвращения дальнейшей эскалации.

    — Я проинформировал соответствующие структуры о своей готовности посетить Иран в ближайшее время, чтобы оценить ситуацию и обеспечить соблюдение принципов безопасности, защиты и нераспространения, — заявил генеральный директор агентства.

    Он также добавил, что МАГАТЭ готово содействовать проведению технических консультаций и поддерживать усилия, направленные на повышение прозрачности и мирное урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

    Накануне Совет управляющих МАГАТЭ впервые за два десятилетия принял резолюцию, в которой официально зафиксировал несоблюдение Ираном международных обязательств по соглашению о гарантиях. Документ был инициирован США, Великобританией, Францией и Германией и принят большинством голосов.

    Иран за последние часы запустил более 100 беспилотников в направлении Израиля.

    Армия обороны Израиля заявила, что ядерному объекту в Натанзе в Иране был нанесен значительный ущерб. Удар был нанесен по подземному центрифужному залу и критической инфраструктуре. По данным военных, удары израильских ВВС уничтожили подземную часть объекта, где располагался «многоуровневый обогатительный зал с центрифугами, электропомещениями и другой вспомогательной инфраструктурой». В результате ударов также была уничтожена «критически важная инфраструктура, обеспечивающая непрерывную работу объекта и реализацию проекта иранского режима по созданию ядерного оружия».

    Натанз — крупнейший в Иране объект по обогащению урана, который, по словам Армии обороны Израиля, «в течение многих лет работал над созданием ядерного оружия» и «имеет инфраструктуру, необходимую для обогащения до уровня военного назначения». 

    Теги:
    МАГАТЭ Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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