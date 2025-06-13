Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что на фоне утреннего удара со стороны Израиля ядерный объект в Натанзе действительно пострадал, однако признаков утечки радиоактивных или химических веществ за пределы комплекса не зафиксировано.

В опубликованном в пятницу заявлении иранского ядерного агентства подчеркивается, что инцидент произошел на главном объекте по обогащению урана в стране, где с начала 2000-х годов размещаются ключевые элементы ядерной инфраструктуры Ирана.

— На данный момент не получено сообщений о жертвах, расследование продолжается, — говорится в заявлении. Также уточняется, что специалисты проводят оценку масштабов разрушений.

#BREAKING 'No increase in radiation levels' at Iran's Natanz nuclear site after Israel strikes, says IAEA pic.twitter.com/75FUxup1CT — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2025

Тегеран подверг критике Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), обвинив организацию в бездействии. По утверждению иранской стороны, несмотря на неоднократные предупреждения о существующих угрозах со стороны Израиля, агентство не предприняло должных шагов по предотвращению нападений на мирные ядерные объекты.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в экстренном заявлении призвал все стороны конфликта к максимальной сдержанности, подчеркнув необходимость предотвращения дальнейшей эскалации.

— Я проинформировал соответствующие структуры о своей готовности посетить Иран в ближайшее время, чтобы оценить ситуацию и обеспечить соблюдение принципов безопасности, защиты и нераспространения, — заявил генеральный директор агентства.

My statement to the @IAEAorg Board of Governors today on the situation in Iran.pic.twitter.com/oDUXA6nWlD — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) June 13, 2025

Он также добавил, что МАГАТЭ готово содействовать проведению технических консультаций и поддерживать усилия, направленные на повышение прозрачности и мирное урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

Накануне Совет управляющих МАГАТЭ впервые за два десятилетия принял резолюцию, в которой официально зафиксировал несоблюдение Ираном международных обязательств по соглашению о гарантиях. Документ был инициирован США, Великобританией, Францией и Германией и принят большинством голосов.

Иран за последние часы запустил более 100 беспилотников в направлении Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что ядерному объекту в Натанзе в Иране был нанесен значительный ущерб. Удар был нанесен по подземному центрифужному залу и критической инфраструктуре. По данным военных, удары израильских ВВС уничтожили подземную часть объекта, где располагался «многоуровневый обогатительный зал с центрифугами, электропомещениями и другой вспомогательной инфраструктурой». В результате ударов также была уничтожена «критически важная инфраструктура, обеспечивающая непрерывную работу объекта и реализацию проекта иранского режима по созданию ядерного оружия».

Натанз — крупнейший в Иране объект по обогащению урана, который, по словам Армии обороны Израиля, «в течение многих лет работал над созданием ядерного оружия» и «имеет инфраструктуру, необходимую для обогащения до уровня военного назначения».