МАГАТЭ признало Иран нарушителем ядерных обязательств впервые за 20 лет

Резолюция, инициированная США, Францией, Великобританией и Германией, была принята на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене в четверг. За нее проголосовали 19 стран, против — Россия, Китай и Буркина-Фасо, 11 государств воздержались, еще 2 страны не приняли участия в голосовании.

В документе Иран обвиняется в невыполнении своих обязательств по гарантиям в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это первый случай за два десятилетия, когда ядерное агентство ООН официально признало Иран несоблюдающим свои обязательства.

В документе отмечается, что с 2019 года Иран не предоставлял агентству полного и своевременного доступа к информации о ядерных материалах и деятельности на незаявленных объектах, что представляет собой нарушение его международных обязательств.

МАГАТЭ вновь потребовало от Тегерана без промедления ответить на вопросы о происхождении следов урана, обнаруженных на нескольких неуказанных объектах.

По мнению западных стран, эти следы могут указывать на существование секретной программы по созданию ядерного оружия до 2003 года. В резолюции подчеркивается, что неспособность агентства подтвердить исключительно мирный характер ядерной программы Ирана вызывает озабоченность и подпадает под мандат Совета Безопасности ООН.

— Многочисленные случаи невыполнения Ираном обязательств с 2019 года по предоставлению Агентству полной и своевременной информации… являются несоответствием его Соглашению о гарантиях, — говорится в тексте резолюции.

В ответ — новый завод

Принятию резолюции МАГАТЭ предшествовали резкие заявления со стороны иранского руководства.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил европейских участников соглашения 2015 года в провале их собственных обязательств и назвал продвижение резолюции «стратегической ошибкой». По его словам, действия Франции, Германии и Великобритании лишь способствуют конфронтации.

Заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади заявил накануне, что в случае принятия резолюции страна немедленно предпримет технические шаги, включая строительство нового центра по обогащению урана в безопасном месте. Представитель Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи предупредил, что возможное восстановление санкций через механизм «снэпбэк» приведет к решительной ответной реакции, а Запад будет нести за нее полную ответственность.

В четверг Иран осудил принятую резолюцию, назвав ее политически мотивированным шагом, организованным Соединенными Штатами и тремя европейскими державами.

В Тегеране заявили, что построят новый завод по обогащению урана в ответ на резолюцию, критикующую страну за «несоблюдение» своих обязательств, сообщает IRNA.

— У Исламской Республики Иран нет иного выбора, кроме как отреагировать на эту политическую резолюцию, — говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Сообщается, что глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения о запуске нового центра по обогащению урана в безопасном месте и о замене центрифуг первого поколения на обогатительном объекте в Фордо на современные машины IR-6.

Обстановка в регионе накаляется

Резолюция МАГАТЭ была принята на фоне сообщений о возможной эскалации обстановки в регионе. В Вашингтоне рассматривают сценарии военных действий против ядерных объектов Ирана, а Госдепартамент США объявил о выводе части персонала из стран Ближнего Востока.

В то же время дипломаты подтверждают подготовку шестого раунда непрямых переговоров между США и Ираном, который должен состояться в ближайшие дни в Омане при посредничестве Маската.

Документ, принятый МАГАТЭ, также выражает поддержку дипломатическим усилиям и призывает все стороны конструктивно участвовать в переговорах.

В условиях нарастающей напряженности западные государства рассчитывают, что давление МАГАТЭ и дипломатические каналы позволят вернуть Иран к соблюдению международных обязательств.

Что такое механизм «снэпбэк», читайте в нашем материале.