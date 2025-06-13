МАГАТЭ признало Иран нарушителем ядерных обязательств впервые за 20 лет
Это первый случай за два десятилетия, когда ядерное агентство ООН официально признало Иран несоблюдающим свои обязательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Резолюция, инициированная США, Францией, Великобританией и Германией, была принята на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене в четверг. За нее проголосовали 19 стран, против — Россия, Китай и Буркина-Фасо, 11 государств воздержались, еще 2 страны не приняли участия в голосовании.
В документе Иран обвиняется в невыполнении своих обязательств по гарантиям в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это первый случай за два десятилетия, когда ядерное агентство ООН официально признало Иран несоблюдающим свои обязательства.
В документе отмечается, что с 2019 года Иран не предоставлял агентству полного и своевременного доступа к информации о ядерных материалах и деятельности на незаявленных объектах, что представляет собой нарушение его международных обязательств.
МАГАТЭ вновь потребовало от Тегерана без промедления ответить на вопросы о происхождении следов урана, обнаруженных на нескольких неуказанных объектах.
По мнению западных стран, эти следы могут указывать на существование секретной программы по созданию ядерного оружия до 2003 года. В резолюции подчеркивается, что неспособность агентства подтвердить исключительно мирный характер ядерной программы Ирана вызывает озабоченность и подпадает под мандат Совета Безопасности ООН.
— Многочисленные случаи невыполнения Ираном обязательств с 2019 года по предоставлению Агентству полной и своевременной информации… являются несоответствием его Соглашению о гарантиях, — говорится в тексте резолюции.
В ответ — новый завод
Принятию резолюции МАГАТЭ предшествовали резкие заявления со стороны иранского руководства.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил европейских участников соглашения 2015 года в провале их собственных обязательств и назвал продвижение резолюции «стратегической ошибкой». По его словам, действия Франции, Германии и Великобритании лишь способствуют конфронтации.
Заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади заявил накануне, что в случае принятия резолюции страна немедленно предпримет технические шаги, включая строительство нового центра по обогащению урана в безопасном месте. Представитель Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи предупредил, что возможное восстановление санкций через механизм «снэпбэк» приведет к решительной ответной реакции, а Запад будет нести за нее полную ответственность.
В четверг Иран осудил принятую резолюцию, назвав ее политически мотивированным шагом, организованным Соединенными Штатами и тремя европейскими державами.
В Тегеране заявили, что построят новый завод по обогащению урана в ответ на резолюцию, критикующую страну за «несоблюдение» своих обязательств, сообщает IRNA.
— У Исламской Республики Иран нет иного выбора, кроме как отреагировать на эту политическую резолюцию, — говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Сообщается, что глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения о запуске нового центра по обогащению урана в безопасном месте и о замене центрифуг первого поколения на обогатительном объекте в Фордо на современные машины IR-6.
Обстановка в регионе накаляется
Резолюция МАГАТЭ была принята на фоне сообщений о возможной эскалации обстановки в регионе. В Вашингтоне рассматривают сценарии военных действий против ядерных объектов Ирана, а Госдепартамент США объявил о выводе части персонала из стран Ближнего Востока.
В то же время дипломаты подтверждают подготовку шестого раунда непрямых переговоров между США и Ираном, который должен состояться в ближайшие дни в Омане при посредничестве Маската.
Документ, принятый МАГАТЭ, также выражает поддержку дипломатическим усилиям и призывает все стороны конструктивно участвовать в переговорах.
В условиях нарастающей напряженности западные государства рассчитывают, что давление МАГАТЭ и дипломатические каналы позволят вернуть Иран к соблюдению международных обязательств.
Что такое механизм «снэпбэк», читайте в нашем материале.