Шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате в воскресенье

Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки проведут шестой раунд непрямых переговоров в Маскате в предстоящее воскресенье. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, уточнив, что переговоры вновь пройдут при посредничестве Омана.

— На фоне последних консультаций переговоры между Ираном и США пройдут в воскресенье в Маскате, — заявил Багаи, добавив, что с иранской стороны участие примет глава МИД Аббас Аракчи.

По его словам, Иран готовит контрпредложение в ответ на американский проект соглашения, представленный в конце мая. В Тегеране считают этот документ неприемлемым и не отражающим достижений предыдущих раундов переговоров.

— Мы представим наш собственный план через Оман после его окончательной доработки. Это будет разумное, логичное и сбалансированное предложение, — подчеркнул Багаи.

Предыдущие пять раундов переговоров прошли при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бу Саиди трижды в Маскате и дважды в Риме. Нынешний этап будет проходить на фоне публичных заявлений президента США Дональда Трампа о недопустимости обогащения урана на иранской территории — ключевом пункте, по которому сохраняются разногласия.

— Они требуют невозможного. Они не хотят отказываться от того, от чего должны отказаться. Мы не можем допустить обогащения, — заявил Трамп в понедельник, подтвердив, что диалог с Тегераном будет продолжен.

Американская сторона настаивает на прекращении Ираном всех форм высокообогащенного производства, а также на вывозе имеющихся запасов за рубеж. В Тегеране, напротив, подчеркивают, что любая будущая сделка должна предусматривать четкие и гарантированные меры по снятию санкций и восстановлению банковских и торговых связей.

На прошлой неделе Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг американское предложение как противоречащее интересам страны и подтвердил намерение продолжать обогащение урана на иранской земле. Иран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Также Багаи заявил, что в ближайшее время Иран обнародует документы, касающиеся израильской ядерной программы, обвинив Запад в двойных стандартах.

Высший совет национальной безопасности Исламской республики в понедельник предупредил, что Иран нанесет удар по секретным ядерным объектам Израиля, если Тель-Авив осуществит какой-либо акт агрессии против Тегерана.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана провел телефонный разговор с Президентом Ирана

Напомним, Иран отказался от уступок по обогащению урана.