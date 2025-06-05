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    14:35, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана провел телефонный разговор с Президентом Ирана

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Мемлекет басшысы Иран Президентімен телефон арқылы сөйлесті
    Фото: Акорда

    Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт.

    Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства.

    В ходе разговора были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Собеседники обсудили график предстоящих встреч.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Иран
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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