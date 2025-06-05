14:35, 05 Июнь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана провел телефонный разговор с Президентом Ирана
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт.
Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства.
В ходе разговора были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Собеседники обсудили график предстоящих встреч.