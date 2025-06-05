Иран отказался от уступок по обогащению урана
Иран считает обогащение урана неотъемлемой частью своей независимости и не намерен от него отказываться — даже в рамках потенциальной ядерной сделки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что требование США отказаться от обогащения урана полностью противоречит интересам страны.
Об этом он заявил в телеобращении, приуроченном к годовщине смерти основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни.
— Обогащение урана — ключевой элемент нашей ядерной программы, — подчеркнул Хаменеи. — Американское предложение на 100% противоречит нашим интересам.
Однако при этом он не выступил против самих переговоров, что оставляет возможность для дипломатического процесса.
Предложение США было передано Ирану через Оман, выступающий посредником в переговорах между главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи и спецпосланником президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
После пяти раундов переговоров остаются неурегулированными принципиальные вопросы, в том числе право Ирана на обогащение урана и судьба существующих запасов высокообогащенного материала.
Хаменеи, которому принадлежит последнее слово по всем государственным вопросам, в своей речи не стал призывать к сворачиванию диалога, но подверг критике подход Вашингтона. По его словам, отказ от обогащения означал бы зависимость от внешних сил
— Если у нас будет хоть сто атомных станций, но не будет обогащения — они бесполезны, — подчеркнул рахбар, Верховный лидер Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что Тегеран в ближайшее время представит официальный ответ на американские предложения. По информации агентства Reuters, Иран считает нынешний вариант сделки несоразмерным и не отражающим его интересы.
Со стороны США возвращение Дональда Трампа к власти в январе сопровождалось ужесточением санкций и возобновлением курса «максимального давления» на Тегеран. Вашингтон рассчитывает ограничить потенциал Ирана по созданию ядерного оружия, в то время как Тегеран добивается ослабления экономического давления.
Напряженность вокруг иранской ядерной программы сохраняется на фоне нестабильности в регионе. Израиль, рассматривающий ядерные амбиции Ирана как угрозу своему существованию, продолжает угрожать ударами по иранским объектам. В ответ Тегеран обещает жесткие меры.
По информации Axios, одним из возможных компромиссов мог бы стать международный консорциум по обогащению урана, обслуживающий Иран и соседние страны. Однако окончательные параметры соглашения пока остаются неясными.
На днях Иран потребовал от США официальных гарантий снятия санкций в ходе продолжающихся переговоров по ядерной программе. При этом иранские власти допускают возможность визита американских инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению.