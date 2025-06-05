Иран отказался от уступок по обогащению урана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что требование США отказаться от обогащения урана полностью противоречит интересам страны.

Об этом он заявил в телеобращении, приуроченном к годовщине смерти основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни.

— Обогащение урана — ключевой элемент нашей ядерной программы, — подчеркнул Хаменеи. — Американское предложение на 100% противоречит нашим интересам.

Однако при этом он не выступил против самих переговоров, что оставляет возможность для дипломатического процесса.

Предложение США было передано Ирану через Оман, выступающий посредником в переговорах между главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи и спецпосланником президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

После пяти раундов переговоров остаются неурегулированными принципиальные вопросы, в том числе право Ирана на обогащение урана и судьба существующих запасов высокообогащенного материала.

Хаменеи, которому принадлежит последнее слово по всем государственным вопросам, в своей речи не стал призывать к сворачиванию диалога, но подверг критике подход Вашингтона. По его словам, отказ от обогащения означал бы зависимость от внешних сил

— Если у нас будет хоть сто атомных станций, но не будет обогащения — они бесполезны, — подчеркнул рахбар, Верховный лидер Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что Тегеран в ближайшее время представит официальный ответ на американские предложения. По информации агентства Reuters, Иран считает нынешний вариант сделки несоразмерным и не отражающим его интересы.

Со стороны США возвращение Дональда Трампа к власти в январе сопровождалось ужесточением санкций и возобновлением курса «максимального давления» на Тегеран. Вашингтон рассчитывает ограничить потенциал Ирана по созданию ядерного оружия, в то время как Тегеран добивается ослабления экономического давления.

Напряженность вокруг иранской ядерной программы сохраняется на фоне нестабильности в регионе. Израиль, рассматривающий ядерные амбиции Ирана как угрозу своему существованию, продолжает угрожать ударами по иранским объектам. В ответ Тегеран обещает жесткие меры.

По информации Axios, одним из возможных компромиссов мог бы стать международный консорциум по обогащению урана, обслуживающий Иран и соседние страны. Однако окончательные параметры соглашения пока остаются неясными.

На днях Иран потребовал от США официальных гарантий снятия санкций в ходе продолжающихся переговоров по ядерной программе. При этом иранские власти допускают возможность визита американских инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению.