Иран требует от США гарантий снятия санкций в рамках ядерных переговоров

— Мы хотим получить гарантии того, что санкции будут действительно сняты, — подчеркнул дипломат, добавив, что «до настоящего момента американская сторона уклоняется от ясных обязательств по этому вопросу».

Он также подчеркнул, что получение предложения от США не означает автоматического согласия или даже признания его приемлемым, и предостерёг от попыток навязать Ирану условия, противоречащие его основным требованиям.

Его замечания прозвучали через два дня после того, как доклад Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) показал, что Иран увеличил производство урана, обогащённого до 60%, что находится близко к 90% — порогу, необходимому для создания ядерного оружия.

Право на обогащение урана, по словам Багаи, остаётся для Тегерана одной из «красных линий», основанных на законных и логичных основаниях.

В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готовит официальный ответ на предложение США, переданное через министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

Как отметил Багаи, обмен письменными документами является стандартной практикой в переговорах, и именно иранская сторона первой представила свой вариант предложения.

Представитель МИД Ирана уточнил, что Тегеран не примет текстов, содержащих «радикальные и максималистские требования».

Предложение США стало первым официальным предложением, направленным Ирану с тех пор, как в начале апреля обе стороны начали текущие переговоры.

Уиткофф и Аракчи, представляющие свои страны на переговорах, к настоящему времени провели пять раундов непрямых переговоров, направленных на достижение соглашения по ядерной программе Ирана.

Ранее иранские власти допускали возможность визита американских инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению.