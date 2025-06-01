МАГАТЭ: Иран нарастил запасы обогащенного урана до 60%

По данным доклада, по состоянию на 17 мая Иран располагает 408,6 килограмма урана, обогащённого до 60%. Это на 133,8 килограмма больше, чем в феврале, что составляет почти 50-процентный рост. Уровень обогащения в 60% считается лишь одним техническим шагом от оружейного, который составляет 90%.

Отмечается, что около 42 килограммов урана, обогащённого до 60%, при дальнейшем доведении до 90% теоретически достаточно для производства одного ядерного заряда.

В МАГАТЭ заявили, что Иран остаётся единственным государством, не обладающим официально ядерным оружием, которое производит уран с таким высоким уровнем обогащения.

Общий объём обогащённого урана в Иране, включая материалы с более низким уровнем обогащения, составляет 9247,6 килограмма — на 953,2 килограмма больше, чем в предыдущем квартальном отчёте от февраля. Иран продолжает настаивать на мирном характере своей ядерной программы. Однако глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси ранее предупреждал, что страна уже обладает достаточным количеством урана, обогащённого до почти оружейного уровня, для создания нескольких ядерных боеголовок в случае такого решения, - говорится в материале Associated Press.

Новый доклад МАГАТЭ опубликован на фоне сложных переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить новое соглашение, ограничивающее ядерную программу Ирана, однако на данный момент сторонам не удалось достичь прогресса.

Комментариев от иранской стороны по докладу пока не поступало, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Тегеран может разрешить американским инспекторам, работающим в составе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посетить свои ядерные объекты, если переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению.