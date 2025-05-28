Иран готов допустить американских инспекторов на ядерные объекты в случае сделки с США

Тегеран может разрешить американским инспекторам, работающим в составе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посетить свои ядерные объекты, если переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению.

Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами на пресс-конференции в Тегеране в среду.

— Обычно инспекторам из враждебных стран не разрешается доступ, однако если соглашение будет достигнуто, мы, возможно, допустим американских инспекторов, работающих в МАГАТЭ, к проверке наших объектов, — отметил он.

Тегеран и Вашингтон готовятся к шестому раунду переговоров по урегулированию многолетнего спора, связанного с иранской ядерной программой. Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм, заявив, что ожидает «хороших новостей».

Ключевым предметом разногласий между сторонами остается обогащение урана на иранских объектах. США настаивают на полном прекращении обогащения, считая его возможным шагом к созданию ядерного оружия. Иран, в свою очередь, утверждает, что его программа носит исключительно мирный характер и рассматривает вопрос обогащения как «красную линию».

— Обогащение — это основа и стержень нашей ядерной промышленности. Это как если бы кому-то позволили иметь подстанцию и сеть, но запретили бы строить электростанцию, — подчеркнул Эслами.

Ранее представители Ирана неоднократно заявляли о своей приверженности соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в рамках которого Исламская Республика сотрудничает с МАГАТЭ, несмотря на существующие политические противоречия с Западом.

23 мая США и Иран провели пятый раунд переговоров в Риме, который прошел с некоторым прогрессом.

Глава МИД Ирана также на днях пообещал «жесткий ответ» в случае активации европейскими участниками СВПД механизма возврата санкций против Ирана.