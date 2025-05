США и Иран завершили раунд переговоров в Риме с «определенным прогрессом»

В Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной программы и снятия санкций. Встреча, как и предыдущие раунды, проходила при посредничестве Омана и, по оценкам участников, прошла в спокойной и профессиональной атмосфере, однако окончательного соглашения достичь не удалось.

Переговоры, в которых участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, проходили в закрытом формате с участием министра иностранных дел Омана Саида Бадра аль-Бусаиди.

Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, «пятый раунд был проведен в профессиональной, спокойной и рациональной атмосфере». Он добавил, что более подробная информация будет представлена позже.

В составе иранской делегации также находились заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, заместитель министра по международным и правовым вопросам Казем Гарибабади и другие дипломаты и эксперты.

Перед отъездом в Рим Аракчи опубликовал в соцстеи X ключевой тезис переговоров:

Set to travel to Rome for 5th round of indirect talks with the United States. Figuring out the path to a deal is not rocket science: Zero nuclear weapons = we DO have a deal. Zero enrichment = we do NOT have a deal. Time to decide...

По завершении переговоров глава МИД Омана Саид Бадр аль-Бусаиди заявил, что пятый раунд завершился некоторым, но не окончательным прогрессом.

The fifth round of Iran US talks have concluded today in Rome with some but not conclusive progress. We hope to clarify the remaining issues in the coming days, to allow us to proceed towards the common goal of reaching a sustainable and honourable agreement.