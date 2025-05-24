США и Иран завершили раунд переговоров в Риме с «определенным прогрессом»

В Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной программы и снятия санкций. Встреча, как и предыдущие раунды, проходила при посредничестве Омана и, по оценкам участников, прошла в спокойной и профессиональной атмосфере, однако окончательного соглашения достичь не удалось.

Переговоры, в которых участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, проходили в закрытом формате с участием министра иностранных дел Омана Саида Бадра аль-Бусаиди.

Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, «пятый раунд был проведен в профессиональной, спокойной и рациональной атмосфере». Он добавил, что более подробная информация будет представлена позже.

В составе иранской делегации также находились заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, заместитель министра по международным и правовым вопросам Казем Гарибабади и другие дипломаты и эксперты.

Перед отъездом в Рим Аракчи опубликовал в соцстеи X ключевой тезис переговоров:

— Путь к сделке — не высшая математика: Никакого ядерного оружия = у нас ЕСТЬ сделка. Нулевое обогащение = у нас НЕТ сделки. Пора определиться.

Set to travel to Rome for 5th round of indirect talks with the United States.



Figuring out the path to a deal is not rocket science:



Zero nuclear weapons = we DO have a deal.

Zero enrichment = we do NOT have a deal.



Time to decide... — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 22, 2025

По завершении переговоров глава МИД Омана Саид Бадр аль-Бусаиди заявил, что пятый раунд завершился некоторым, но не окончательным прогрессом.

— Пятый раунд переговоров между Ираном и США завершился сегодня в Риме с некоторым, но не окончательным прогрессом. Мы надеемся прояснить оставшиеся вопросы в ближайшие дни, чтобы двигаться к достижению устойчивого и достойного соглашения, — написал министр в соцсети Х.

The fifth round of Iran US talks have concluded today in Rome with some but not conclusive progress. We hope to clarify the remaining issues in the coming days, to allow us to proceed towards the common goal of reaching a sustainable and honourable agreement. — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 23, 2025

В интервью иранским СМИ Аракчи назвал пятый раунд переговоров «одним из самых профессиональных» на сегодняшний день, и заявил, что переговоры идут по правильному, разумному пути.

Как ранее сообщалось, стороны сохраняют расхождения по ключевым вопросам, включая объемы обогащения урана, международный контроль и гарантии со стороны США, что Вашингтон не выйдет из возможного нового соглашения, как это произошло в 2018 году.

Переговоры проходят на фоне жесткой публичной риторики с обеих сторон: Соединенные Штаты добиваются от Ирана отказа от производства обогащенного урана, который может быть использован для создания ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп считает, что такая сделка предотвратит гонку вооружений на Ближнем Востоке и обеспечит безопасность Израиля.

Однако в Тегеране настаивают, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, и отвергают требования о полном прекращении обогащения. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал такие требования «чрезмерными и неприемлемыми» и выразил сомнение в перспективах переговоров.

Ранее мы писали, что Иран рассматривает участие в пятом раунде переговоров.