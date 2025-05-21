Иран рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров
Тегеран подтвердил получение предложения о новом раунде переговоров с США, однако сохраняет осторожность на фоне ужесточения требований Вашингтона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Иран получил и рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, сообщает Nournews.
Заявление прозвучало через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в странах Персидского залива, заявил, что новая ядерная сделка «почти достигнута», но Иран должен действовать быстро, чтобы урегулировать многолетний конфликт.
Переговоры, проходящие при посредничестве Омана, обе стороны описывали как продуктивные и успешно продвигающиеся. Обсуждения в основном сосредоточены на ядерной программе Ирана и снятии санкций посредством потенциального соглашения, которое заменит историческую сделку 2015 года (СВПД), из которой США в одностороннем порядке вышли во время первого срока Трампа.
Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная энергетическая программа преследует исключительно мирные цели.
Неопределенные перспективы
Тегеран и Вашингтон уже провели четыре раунда переговоров по ядерной программе Ирана при посредничестве Омана.
По данным Reuters, пятый раунд переговоров может пройти в Риме уже в ближайшие выходные.
🇮🇷🇶🇦🇴🇲 The foreign ministers of Iran, Qatar and Oman met in Tehran to discuss nuclear talks with the US pic.twitter.com/qNNtOXHrA4— Niv Calderon (@nivcalderon) May 18, 2025
Однако перспективы остаются неопределенными из-за возникших в последнее время разногласий между Ираном и США по вопросу обогащения урана.
Так, настойчивость американских чиновников в отношении «нулевого обогащения» вызвала у официальных лиц в Иране неуверенность в целесообразности дальнейших переговоров.
В понедельник заместитель главы МИД Ирана предостерег США от попыток навязать условия, исключающие обогащение урана, пригрозив, что при таком подходе возобновленные переговоры по ядерной программе «никуда не приведут».
Вдобавок к этому Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнения относительно того, приведут ли ядерные переговоры с Соединенными Штатами к соглашению, сообщает Mehr news.
— Мы не думаем, что ядерные переговоры с США принесут результаты. Мы не знаем, что пройзойдет — заявил Хаменеи во время речи в память о покойном президенте Ирана Эбрагиме Раиси.
Али Хаменеи заявил, что требования США к Тегерану воздержаться от обогащения урана являются «чрезмерными и возмутительными».
Ранее Тегеран подавал сигналы о готовности отказаться от высокообогащенного урана.
Достигнут ли Иран и США ядерного компромисса — читайте в материале международного обозревателя Kazinform.