Иран рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров

Иран получил и рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, сообщает Nournews.

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в странах Персидского залива, заявил, что новая ядерная сделка «почти достигнута», но Иран должен действовать быстро, чтобы урегулировать многолетний конфликт.

Переговоры, проходящие при посредничестве Омана, обе стороны описывали как продуктивные и успешно продвигающиеся. Обсуждения в основном сосредоточены на ядерной программе Ирана и снятии санкций посредством потенциального соглашения, которое заменит историческую сделку 2015 года (СВПД), из которой США в одностороннем порядке вышли во время первого срока Трампа.

Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная энергетическая программа преследует исключительно мирные цели.

Неопределенные перспективы

Тегеран и Вашингтон уже провели четыре раунда переговоров по ядерной программе Ирана при посредничестве Омана.

По данным Reuters, пятый раунд переговоров может пройти в Риме уже в ближайшие выходные.

