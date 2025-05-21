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    20:51, 20 Май 2025 | GMT +5

    Иран рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров

    Тегеран подтвердил получение предложения о новом раунде переговоров с США, однако сохраняет осторожность на фоне ужесточения требований Вашингтона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров
    Фото: Mehr news

    Иран получил и рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, сообщает Nournews.

    Заявление прозвучало через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в странах Персидского залива, заявил, что новая ядерная сделка «почти достигнута», но Иран должен действовать быстро, чтобы урегулировать многолетний конфликт.

    Переговоры, проходящие при посредничестве Омана, обе стороны описывали как продуктивные и успешно продвигающиеся. Обсуждения в основном сосредоточены на ядерной программе Ирана и снятии санкций посредством потенциального соглашения, которое заменит историческую сделку 2015 года (СВПД), из которой США в одностороннем порядке вышли во время первого срока Трампа.

    Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная энергетическая программа преследует исключительно мирные цели.

    Неопределенные перспективы

    Тегеран и Вашингтон уже провели четыре раунда переговоров по ядерной программе Ирана при посредничестве Омана.

    По данным Reuters, пятый раунд переговоров может пройти в Риме уже в ближайшие выходные.

    Однако перспективы остаются неопределенными из-за возникших в последнее время разногласий между Ираном и США по вопросу обогащения урана.

    Так, настойчивость американских чиновников в отношении «нулевого обогащения» вызвала у официальных лиц в Иране неуверенность в целесообразности дальнейших переговоров.

    В понедельник заместитель главы МИД Ирана предостерег США от попыток навязать условия, исключающие обогащение урана, пригрозив, что при таком подходе возобновленные переговоры по ядерной программе «никуда не приведут».

    Вдобавок к этому Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнения относительно того, приведут ли ядерные переговоры с Соединенными Штатами к соглашению, сообщает Mehr news.

    — Мы не думаем, что ядерные переговоры с США принесут результаты. Мы не знаем, что пройзойдет — заявил Хаменеи во время речи в память о покойном президенте Ирана Эбрагиме Раиси.

    Али Хаменеи заявил, что требования США к Тегерану воздержаться от обогащения урана являются «чрезмерными и возмутительными».

    Ранее Тегеран подавал сигналы о готовности отказаться от высокообогащенного урана.

    Достигнут ли Иран и США ядерного компромисса — читайте в материале международного обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Ядерное оружие Мировые новости США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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