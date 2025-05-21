Иран рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров

Иран получил и рассматривает предложение о пятом раунде ядерных переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, сообщает Nournews.

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в странах Персидского залива, заявил, что новая ядерная сделка «почти достигнута», но Иран должен действовать быстро, чтобы урегулировать многолетний конфликт.

Переговоры, проходящие при посредничестве Омана, обе стороны описывали как продуктивные и успешно продвигающиеся. Обсуждения в основном сосредоточены на ядерной программе Ирана и снятии санкций посредством потенциального соглашения, которое заменит историческую сделку 2015 года (СВПД), из которой США в одностороннем порядке вышли во время первого срока Трампа.

Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная энергетическая программа преследует исключительно мирные цели.

Неопределенные перспективы

Тегеран и Вашингтон уже провели четыре раунда переговоров по ядерной программе Ирана при посредничестве Омана.

По данным Reuters, пятый раунд переговоров может пройти в Риме уже в ближайшие выходные.

🇮🇷🇶🇦🇴🇲 The foreign ministers of Iran, Qatar and Oman met in Tehran to discuss nuclear talks with the US pic.twitter.com/qNNtOXHrA4 — Niv Calderon (@nivcalderon) May 18, 2025

Однако перспективы остаются неопределенными из-за возникших в последнее время разногласий между Ираном и США по вопросу обогащения урана.

Так, настойчивость американских чиновников в отношении «нулевого обогащения» вызвала у официальных лиц в Иране неуверенность в целесообразности дальнейших переговоров.

В понедельник заместитель главы МИД Ирана предостерег США от попыток навязать условия, исключающие обогащение урана, пригрозив, что при таком подходе возобновленные переговоры по ядерной программе «никуда не приведут».

Вдобавок к этому Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнения относительно того, приведут ли ядерные переговоры с Соединенными Штатами к соглашению, сообщает Mehr news.

— Мы не думаем, что ядерные переговоры с США принесут результаты. Мы не знаем, что пройзойдет — заявил Хаменеи во время речи в память о покойном президенте Ирана Эбрагиме Раиси.

Али Хаменеи заявил, что требования США к Тегерану воздержаться от обогащения урана являются «чрезмерными и возмутительными».

Ранее Тегеран подавал сигналы о готовности отказаться от высокообогащенного урана.

Достигнут ли Иран и США ядерного компромисса — читайте в материале международного обозревателя Kazinform.