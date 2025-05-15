Тегеран готов отказаться от высокообогащенного урана в ядерной сделке с Трампом

Али Шамхани, главный политический, военный и ядерный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, является одним из самых высокопоставленных иранских чиновников, публично высказавшихся по поводу продолжающихся дискуссий.

Он заявил, что Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавится от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволит международным инспекторам контролировать этот процесс в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций против Ирана.

Шамхани сообщил, что Иран согласится подписать соглашение, если эти условия будут выполнены.

Его комментарий является самым ясным публичным заявлением об ожиданиях Ирана и готовности достичь соглашения от внутреннего круга верховного лидера. Верховный лидер Ирана имеет последнее слово по всем вопросам национальной безопасности.

США и Иран уже несколько недель ведут переговоры по ядерной программе Тегерана, а спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал последний раунд в Маскате, столице Омана, «обнадеживающим». Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает переговоры «трудными, но полезными».

Ранее сообщалось, что США вводят дополнительные санкции против Ирана.