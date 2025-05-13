США вводят дополнительные санкции против Ирана

Согласно информации Государственного департамента, санкции ведены в отношении:

Сайеда Мохаммада Реза Седдиги Сабера — он является главой иранской организации оборонных инноваций и исследовательской группы Shahid Karimi (SPND), которая работает над проектами со взрывчатыми веществами, включая исследования и испытания, применимые к разработке ядерных взрывных устройств.

Ахмада Хагигата Талаба — высокопоставленного чиновника SPND и ученого-атомщика, ранее участвовавшего в иранской программе вооружений до 2004 года: проекте «Amad». Американские чиновники обвиняют его в том, что он продолжает использовать свои научные знания для продвижения иранских исследований и разработок в ядерной сфере, которые имеют потенциальное военное применение.

Мохаммеда Реза Мехдипура — сотрудника SPND, который был назначен главой группы Shahid Chamran SPND, которая проводила исследования, связанные с ядерной тематикой.

Fuya Pars Prospective Technologists, также известная как Ideal Vacuum — это аффилированная с SPND компания, которая пыталась закупить оборудование, которое могло бы применяться в исследованиях и разработках ядерного оружия.

Однако переговоры о потенциальном новом ядерном соглашении между двумя странами продолжаются, а четвертый и последний раунд прошел в Омане.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил журналистам в воскресенье, что обе стороны теперь «лучше понимают» друг друга, но снятие санкций и способность Тегерана продолжать обогащение урана являются двумя камнями преткновения. Он подчеркнул, что обогащение урана «обязательно должно продолжаться».