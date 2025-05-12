Иран и США возобновили ядерные переговоры в Омане

Главные переговорщики Ирана и США возобновили обсуждение разногласий по ядерной программе Тегерана, сообщает иранское агентство IRNA. Встреча проходит на фоне ужесточения позиции Вашингтона в преддверии визита президента Дональда Трампа на Ближний Восток.

Несмотря на заявленную обеими сторонами приверженность дипломатическому пути, между Тегераном и Вашингтоном сохраняются глубокие разногласия по ключевым вопросам, которые предстоит преодолеть для достижения новой ядерной сделки и предотвращения военного конфликта.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и ближневосточный посланник Трампа Стив Уиткофф проводят четвертый раунд переговоров в Маскате при посредничестве Омана, несмотря на жесткую риторику со стороны США, которую Тегеран считает препятствием для прогресса.

Иран заявил, что намерен добиваться смягчения санкций и признания своего права на мирную ядерную энергетику.

— Делегация приложит все усилия для защиты интересов иранской нации и сохранения наших достижений в области мирного атома, одновременно стремясь к снятию санкций, — заявил представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи.

В преддверии встречи Аракчи подчеркнул, что право Ирана на обогащение урана «не подлежит обсуждению».

— У Ирана хорошо известная позиция, основанная на четких принципах… Мы надеемся прийти к определенной позиции на воскресной встрече, — сказал он в интервью иранскому телевидению.

Он также выразил надежду, что переговоры достигнут поворотного момента:

— Сегодня утром в Тегеране у нас состоялись дополнительные консультации, и мы надеемся, что в этом раунде будет достигнут решающий результат.

Переговоры при посредничестве Омана стали продолжением предыдущих раундов, начавшихся почти месяц назад. Стороны сообщали о постепенном прогрессе, однако остаются разногласия, прежде всего вокруг иранского права на обогащение урана, которое Тегеран считает неоспоримым, а Вашингтон называет «красной чертой».

Ранее в Маскате и Риме уже прошли три раунда переговоров. Первый раунд прошел 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля снова в Маскате.

Очередная встреча, запланированная на 3 мая, была отложена по «логистическим причинам», сообщил 1 мая глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.