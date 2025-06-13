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    12:45, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран запустил беспилотники в сторону Израиля

    Иран за последние часы запустил более 100 беспилотников в направлении Израиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Jerusalem Post.

    Иран запустил беспилотники в сторону Израиля
    Фото: кадр из видео

    Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин заявил на пресс-конференции в пятницу.

    Он также заявил, что более 200 израильских самолетов нанесли удары по более чем 100 целям в Иране, применив свыше 330 боеприпасов.

    — Эффи Дефрин не уточнил, когда беспилотники достигнут Израиля, но в апреле 2025 года на это потребовалось несколько часов, =- пишет израильская газета.

    Напомним, Израиль нанес массированный удар по военным и ядерным объектам на территории Ирана.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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