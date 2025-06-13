Иран запустил беспилотники в сторону Израиля

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин заявил на пресс-конференции в пятницу.

Он также заявил, что более 200 израильских самолетов нанесли удары по более чем 100 целям в Иране, применив свыше 330 боеприпасов.

— Эффи Дефрин не уточнил, когда беспилотники достигнут Израиля, но в апреле 2025 года на это потребовалось несколько часов, =- пишет израильская газета.

Напомним, Израиль нанес массированный удар по военным и ядерным объектам на территории Ирана.