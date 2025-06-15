Оман: Переговоров Ирана и США в воскресенье не будет

— Дипломатия и диалог остаются единственным путем к длительному миру, — отметил министр в своем посте в сети X.



Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что в условиях военного конфликта с Израилем переговоры с США оправдать невозможно.

Высокопоставленный представитель американской администрации прокомментировал отмену очередного раунда непрямых ирано-американских переговоров корреспонденту Би-би-си Тому Бейтману.

— Хотя встречи в воскресенье не будет, мы остаемся приверженными переговорам и надеемся, что иранцы скоро вернутся за стол переговоров, — сказал представитель администрации.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари,