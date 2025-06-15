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    22:52, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Оман: Переговоров Ирана и США в воскресенье не будет

    Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

    Иран и США
    Фото: Kazinform/ Freepik

    — Дипломатия и диалог остаются единственным путем к длительному миру, — отметил министр в своем посте в сети X.


    Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что в условиях военного конфликта с Израилем переговоры с США оправдать невозможно.

    Высокопоставленный представитель американской администрации прокомментировал отмену очередного раунда непрямых ирано-американских переговоров корреспонденту Би-би-си Тому Бейтману.

    — Хотя встречи в воскресенье не будет, мы остаемся приверженными переговорам и надеемся, что иранцы скоро вернутся за стол переговоров, — сказал представитель администрации.

     

    Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

    Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

    Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари,

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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