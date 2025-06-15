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    22:37, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива после атак Израиля

    Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари, передает  агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Иран
    Фото: iranwire.com

    — Вариант закрытия Ормузского пролива сейчас рассматривается, и Иран без колебаний примет соответствующее решение, — приводит его слова иранский портал Rokna.

    Через Ормузский пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. Иранские власти ранее неоднократно предупреждали, что могут ограничить судоходство в Ормузском проливе в случае угрозы национальной безопасности.

    Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

    Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения.

    Ранее Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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