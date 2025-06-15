Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива после атак Израиля

— Вариант закрытия Ормузского пролива сейчас рассматривается, и Иран без колебаний примет соответствующее решение, — приводит его слова иранский портал Rokna.

Через Ормузский пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. Иранские власти ранее неоднократно предупреждали, что могут ограничить судоходство в Ормузском проливе в случае угрозы национальной безопасности.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения.

Ранее Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.