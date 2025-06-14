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    07:30, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

    Западные информагентства со ссылкой на иранское телевидение сообщают, что Тегеран запустил новую волну ракет в сторону Израиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.  

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю
    Фото: ru.irna.ir

    Одновременно с этим в ЦАХАЛ заявили об обнаружении ракет, летящих в сторону Израиля, работе системы ПВО. Граждан попросили спуститься в укрытия и оставаться в них до особых распоряжений.

    После этого в ЦАХАЛ уточнили, что из Ирана «было выпущено несколько десятков ракет».

    - Некоторые из них были перехвачены. В настоящее время поисково-спасательные службы работают в ряде населенных пунктов по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов, — добавили израильские военные.

    В пятницу ночью информагентство IRNA сообщило, что иранские ракеты достигли центра Тель-Авива.

    По оценкам ЦАХАЛ, в ходе предыдущих волн обстрела Иран выпустил по Израилю менее 100 ракет. 

    Теги:
    Иран Мировые новости Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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