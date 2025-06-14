Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

Одновременно с этим в ЦАХАЛ заявили об обнаружении ракет, летящих в сторону Израиля, работе системы ПВО. Граждан попросили спуститься в укрытия и оставаться в них до особых распоряжений.

После этого в ЦАХАЛ уточнили, что из Ирана «было выпущено несколько десятков ракет».

- Некоторые из них были перехвачены. В настоящее время поисково-спасательные службы работают в ряде населенных пунктов по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов, — добавили израильские военные.

В пятницу ночью информагентство IRNA сообщило, что иранские ракеты достигли центра Тель-Авива.

По оценкам ЦАХАЛ, в ходе предыдущих волн обстрела Иран выпустил по Израилю менее 100 ракет.