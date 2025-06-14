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    01:00, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран выпустил менее 100 ракет по Израилю, есть пострадавшие — ЦАХАЛ

    По оценкам ЦАХАЛ, в ходе двух волн обстрела Иран выпустил по Израилю менее 100 ракет. Медслужбы сообщили о девяти местах падения снарядов и 21 пострадавшем, передает агентство Kazinform со ссыллкой на ВВС.

    Иран выпустил 150 ракет по Израилю, пострадали 15 человек — ЦАХАЛ
    Фото: Anadolu Ajansı

    — Ограниченное число зданий было затронуто, часть из них — осколками от операций по перехвату, — написал в X арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Адраи.

    Израильская армия разрешила гражданскому населению выйти из укрытий.

    — После оценки обстановки Командование тыла объявило, что теперь во всех регионах страны разрешается выйти из укрытий, — цитирует AFP заявление ЦАХАЛ.

    Тем не менее, гражданским лицам советуют не отходить далеко от укрытий.

    Как передает DW, по данным медицинской службы «Маген Давид Адом», в результате ударов пострадал 21 человек. Одна из ракет упала и повредила высотную башню в Тель-Авиве. КСИР утверждает, что целями Ирана были «военные центры и авиабазы».

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран перешел «все красные линии, когда осмелился обстреливать ракетами населенные районы Израиля». Как сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника, в перехвате иранских баллистических ракет Израилю помогали США.

    За несколько минут до иранской атаки президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: «Если Израиль подвергнется нападению в рамках иранской ответной меры, Франция, учитывая свое влияние, примет участие в операциях по защите и обороне Израиля — если будет в состоянии это сделать». В тоже время он категорически исключил участие Франции в любых наступательных действиях ЦАХАЛ.

    Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. Они привели к гибели ряда высокопоставленных командиров КСИР и ученых-ядерщиков. Иран также подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Власти Исламской республики также заявили о «решительном и суровом ответе» в ближайшее время.

    Ранее стало известно о пусках ракет из Ирана. В Израиле объявили воздушную тревогу.

    Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану, мировые лидеры высказались об эскалации ситуации, ряд политиков призвали стороны к сдержанности.

    Подробнее о военном конфликте между Ираном и Израилем — в материале корреспондента Kazinform.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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