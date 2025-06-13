Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за удары по Ирану

В обращении к народу, опубликованном утром 13 июня, Хаменеи обвинил Израиль в преднамеренном нанесении ударов по жилым кварталам и назвал действия Тель-Авива «преступлением, совершенным кровавой рукой сионистского режима». Об этом сообщает агентство IRNA

— Этот режим должен ожидать сурового ответа, — подчеркнул Верховный лидер.

По его словам, в результате нападения были убиты ряд высокопоставленных командиров и ученых, однако их дело немедленно будет продолжено преемниками.

— Могущественная рука вооруженных сил Исламской Республики не отпустит Израиль, — заявил Хаменеи. — Своими преступлениями «сионистский режим» обрек себя на болезненное будущее и неизбежно увидит его реализацию.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана подтвердил слова Верховного лидера и заявил, что армия готовит «сокрушительный ответ», который заставит Израиль пожалеть о нападении.

— Ответ Исламской Республики будет не просто военным, но стратегическим, — заявили в иранском военном командовании, уточнив, что удары по жилым кварталам и гибель гражданских не останутся безнаказанными.

Официальный представитель вооруженных сил, бригадный генерал Аболфазл Шекарчи, обвинил США в поддержке нападения и подчеркнул, что ответ Ирана будет «тяжелым и решительным».

— Американская поддержка израильского удара делает Вашингтон соучастником преступления, — заявил он. — Мы ответим и на это.

Ранее иранские иранские официальные СМИ подтвердили гибель начальника Генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Багери, командующего КСИР Хосейна Салами и ряда других командиров и ученых. Под ударами оказались жилые кварталы, в которых, по данным очевидцев и государственного телевидения, обнаружены тела женщин и детей.

Системы ПВО страны остаются в полной боевой готовности. Власти призывают население сохранять спокойствие, однако подчеркивают, что ответ последует «в нужное время и в нужной форме».

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану.