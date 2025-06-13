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    15:51, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за удары по Ирану

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с жестким заявлением после ночной атаки Израиля на объекты в Тегеране и других городах страны, пообещав «горькую и болезненную судьбу» государству Израиль, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за удары по Ирану
    Фото: IRNA

    В обращении к народу, опубликованном утром 13 июня, Хаменеи обвинил Израиль в преднамеренном нанесении ударов по жилым кварталам и назвал действия Тель-Авива «преступлением, совершенным кровавой рукой сионистского режима». Об этом сообщает агентство IRNA

    — Этот режим должен ожидать сурового ответа, — подчеркнул Верховный лидер.

    По его словам, в результате нападения были убиты ряд высокопоставленных командиров и ученых, однако их дело немедленно будет продолжено преемниками.

    — Могущественная рука вооруженных сил Исламской Республики не отпустит Израиль, — заявил Хаменеи. — Своими преступлениями «сионистский режим» обрек себя на болезненное будущее и неизбежно увидит его реализацию.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана подтвердил слова Верховного лидера и заявил, что армия готовит «сокрушительный ответ», который заставит Израиль пожалеть о нападении.

    — Ответ Исламской Республики будет не просто военным, но стратегическим, — заявили в иранском военном командовании, уточнив, что удары по жилым кварталам и гибель гражданских не останутся безнаказанными.

    Официальный представитель вооруженных сил, бригадный генерал Аболфазл Шекарчи, обвинил США в поддержке нападения и подчеркнул, что ответ Ирана будет «тяжелым и решительным».

    — Американская поддержка израильского удара делает Вашингтон соучастником преступления, — заявил он. — Мы ответим и на это.

    Ранее иранские иранские официальные СМИ подтвердили гибель начальника Генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Багери, командующего КСИР Хосейна Салами и ряда других командиров и ученых. Под ударами оказались жилые кварталы, в которых, по данным очевидцев и государственного телевидения, обнаружены тела женщин и детей.

    Системы ПВО страны остаются в полной боевой готовности. Власти призывают население сохранять спокойствие, однако подчеркивают, что ответ последует «в нужное время и в нужной форме».

    Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

    Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану.

    Теги:
    Иран Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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