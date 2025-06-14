Иран заявил о запуске ракет по Израилю: в стране объявлена воздушная тревога

ЦАХАЛ объявил, что засек пуски ракет с территории Ирана и они летят в сторону Израиля. Всем гражданам рекомендовано направиться в укрытия и «оставаться там впредь до особого распоряжения», передает AFP.

То же агентство сообщает, что Иерусалиме включились сирены воздушной тревоги.

Факт запуска ракет по Израилю подтвердило также государственное телевидение Ирана, передает AFP. А иранское агентство ИРНА сообщает уже о второй волне ракет, запущенных по Израилю.

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. Они привели к гибели ряда высокопоставленных командиров КСИР и ученых-ядерщиков. Иран также подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Власти Исламской республики также заявили о «решительном и суровом ответе» в ближайшее время.

Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану, мировые лидеры высказались об эскалации ситуации, ряд политиков призвали стороны к сдержанности.

Подробнее о военном конфликте между Ираном и Израилем — в материале корреспондента Kazinform.