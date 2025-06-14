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    23:25, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран заявил о запуске ракет по Израилю: в стране объявлена воздушная тревога

    В Израиле воздушная тревога, армия говорит, что зафиксированы пуски ракет из Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Иран заявил о запуске ракет по Израилю: в стране объявлена воздушная тревога
    Фото: кадр из видео

    ЦАХАЛ объявил, что засек пуски ракет с территории Ирана и они летят в сторону Израиля. Всем гражданам рекомендовано направиться в укрытия и «оставаться там впредь до особого распоряжения», передает AFP.

    То же агентство сообщает, что Иерусалиме включились сирены воздушной тревоги.

    Факт запуска ракет по Израилю подтвердило также государственное телевидение Ирана, передает AFP. А иранское агентство ИРНА сообщает уже о второй волне ракет, запущенных по Израилю.

    Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. Они привели к гибели ряда высокопоставленных командиров КСИР и ученых-ядерщиков. Иран также подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Власти Исламской республики также заявили о «решительном и суровом ответе» в ближайшее время.

    Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану, мировые лидеры высказались об эскалации ситуации, ряд политиков призвали стороны к сдержанности.

    Подробнее о военном конфликте между Ираном и Израилем — в материале корреспондента Kazinform.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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