Военный потенциал Ирана и Израиля: численность против технологий

На фоне израильских ударов по территории Ирана и обещаний Тегерана дать массированный ответ, международное внимание вновь сосредоточилось на вопросе: как соотносятся силы двух главных региональных противников.

Иран

Согласно сообщениям агентства Associated Press, на бумаге Иран обладает численным преимуществом: 88 млн человек и площадь в 1,6 миллиона квадратных километров против 9 млн жителей Израиля и 22 тыс. квадратных километров. Однако, как отмечает агентство, эти цифры мало значат в условиях современной войны.

Войска Ирана делятся на регулярные вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции (КСИР), включая элитный спецподразделение «Аль-Кудс», ракетное командование и кибервойска.

Регулярные силы насчитывают около 600 000 человек, КСИР — около 200 000. При этом иранские прокси-структуры в регионе понесли значительный урон в результате действий США и Израиля за последний год.

Вооружение Ирана представляет собой смешанный арсенал: техника советского и американского производства времен до Исламской революции 1979 года, а также более поздние поставки из России. ВВС Ирана насчитывают около 350 самолетов, в основном устаревших моделей, значительно уступая Израилю по количеству и качеству.

Тем не менее, Иран располагает разветвленной системой производства беспилотников, включая ударные дроны Shahed.

⚡️BREAKING



Iran has the largest standing army in the Middle East, and in times of war we can mobilise a million soldiers in two weeks, and that's not including our allies in the region, who number over a million - Iran's military official pic.twitter.com/h3uffB6wtf — Iran Observer (@IranObserver0) October 15, 2024

Уязвимость командования стала серьезной проблемой для Ирана: в результате израильского удара в пятницу были убиты глава КСИР генерал Хосейн Салами, начальник Генштаба генерал Мохаммад Багери, а также несколько ведущих ядерных ученых. Ранее аналогичные атаки привели к гибели других высокопоставленных командиров по всему региону.

Иранская ядерная программа значительно продвинулась за последние годы. По оценкам, Тегеран накопил достаточное количество обогащенного до почти оружейного уровня урана для создания нескольких боеголовок в течение нескольких месяцев, если примет политическое решение. Однако, как отмечает AP, Ирану потребуется больше времени для создания средств доставки, и Израиль, судя по всему, не собирается ждать.

Израиль

Израиль располагает мощными сухопутными, морскими и воздушными силами, опираясь как на новейшие технологии США и Европы, так и на развитую собственную оборонную промышленность, способную производить полный спектр вооружений.

Несмотря на меньшую численность — около 170 тыс. военнослужащих и 400 тыс. резервистов — армия Израиля считается одной из наиболее боеспособных в регионе благодаря регулярному участию в конфликтах и высоким стандартам подготовки.

Фото: x.com / @idfonline

Потенциальный иранский ответ может включать сотни баллистических ракет, однако остается вопрос, как долго Иран сможет поддерживать такой темп. В октябре 2024 года массированный ракетный удар Ирана по Израилю нанес лишь ограниченный ущерб, в том числе благодаря поддержке США.

Ключевое преимущество Израиля — его многоуровневая система ПВО, разработанная при участии США. Она способна отслеживать запуски и перехватывать только те снаряды, которые угрожают населенным пунктам или критической инфраструктуре. Хотя система не считается абсолютно надежной, израильские власти считают, что именно она предотвратила масштабные разрушения и потери.

Израиль считается единственным государством в регионе, обладающим ядерным арсеналом, хотя официально это не признает. Решающее значение для Израиля также имеет поддержка США, в том числе в области разведки, поставок вооружений и дипломатии.

Инфографика: AlJazeera

Роль США

США официально дистанцировались от участия в израильских ударах, однако не исключают, что могут стать мишенью для иранского ответа. В регионе размещены значительные американские силы: авианосец с 60 истребителями в Аравийском море, десятки самолетов на базах и тысячи военнослужащих.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль действовал самостоятельно, но предупредил Тегеран от любых попыток атаковать американские объекты. На фоне обострения Вашингтон начал эвакуацию части дипломатов из Багдада и предложил добровольный выезд семьям американских военных, размещенных на Ближнем Востоке.

К настоящему моменту Израилю удалось серьезно ослабить потенциал ответного удара: разбиты ключевые прокси-группы в Газе и Ливане, нанесены удары по ПВО Ирана и устранены руководители командования.

По мнению аналитиков, в случае полномасштабного конфликта Иран может полагаться на численность и массированные ракетные пуски, но Израиль сохраняет превосходство в точечной авиации, разведке и обороне.

Ставка Тегерана на прокси-структуры и гибридные угрозы за последний год подверглась серьезному удару, а ключевые фигуры военного руководства были уничтожены в ходе операции 13 июня.

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. Они привели к гибели ряда высокопоставленных командиров КСИР и ученых-ядерщиков. Иран также подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Власти Исламской республики также заявили о «решительном и суровом ответе» в ближайшее время.

Цены на нефть резко повысились на фоне ударов Израиля по Ирану, мировые лидеры высказались об эскалации ситуации, ряд политиков призвали стороны к сдержанности.