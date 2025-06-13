Евросоюз призвал Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность

«ЕС призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно прекратить эскалацию и воздержаться от ответных действий. Дипломатическое урегулирование сейчас как никогда актуально ради стабильности региона и глобальной безопасности» – указала У.Ляйен.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был одним из первых глав правительств, кто отреагировал, призвав «все стороны отступить и срочно снизить напряженность».

«Эскалация не идет на пользу никому в регионе. Стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом, и мы привлекаем партнеров к деэскалации, — сказал Стармер. - Сейчас настало время сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии».

Его голландский коллега Дик Схооф выступил с аналогичным заявлением.

«Тревожные атаки на Ближнем Востоке, — сказал Схооф. - Нидерланды призывают все стороны сохранять спокойствие и воздержаться от дальнейших атак и ответных действий. В интересах стабильности в регионе необходима немедленная деэскалация».

Канцлер Германии Фридрих Мерц созвал свой кабинет безопасности после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который проинформировал его о целях военной операции.

Иранская ядерная программа «нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и представляет серьезную угрозу для всего региона, особенно для Государства Израиль», — заявил Мерц, предостерегая от региональной нестабильности.

Мерц сослался на недавнее заключение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому Иран впервые за 20 лет не выполняет свои ядерные обязательства.

Германия готова «оказывать влияние на стороны конфликта, используя все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства. Целью должно оставаться предотвращение разработки Ираном ядерного оружия», добавила канцлер.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к сдержанности и деэскалации на Ближнем Востоке. В заявлении МИД Франции говорится, что Париж «следит за развитием событий с величайшим вниманием, тесно координируя свои действия со своими партнерами».

«Мы неоднократно выражали нашу серьезную обеспокоенность относительно ядерной программы Ирана, в частности, в резолюции, недавно принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», — говорится в заявлении.

Резолюция, принятая в начале этого месяца, официально осудила Иран за его нежелание сотрудничать с ядерными инспекторами и призвала Тегеран повысить прозрачность в отношении его деятельности по обогащению.

Франция также подтвердила свою поддержку права Израиля на самооборону в случае нападения.

Верховный представитель Кая Каллас охарактеризовала ситуацию как «опасную» и заявила, что «дипломатия остается лучшим путем вперед».

Ранее сообщалось о том, как как мировые лидеры отреагировали на удар Израиля по Ирану.