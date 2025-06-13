Как мировые лидеры отреагировали на удар Израиля по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио

— Сегодня ночью Израиль в одностороннем порядке нанес удар по Ирану. Мы не участвуем в этих ударах… Израиль проинформировал нас, что считает эти действия необходимыми для своей самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые меры для защиты наших сил и продолжают тесное взаимодействие с партнёрами в регионе. Хочу подчеркнуть: Иран не должен атаковать американские интересы или персонал, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

— Сообщения об этих ударах вызывают беспокойство, и мы призываем все стороны отступить и срочно снизить напряженность. Эскалация не служит никому в регионе. Стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом, и мы ведём работу с партнёрами для деэскалации. Сейчас как никогда важно проявить сдержанность, сохранить спокойствие и вернуться к дипломатии, — заявил он в соцсети X.

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая

Он заявил, что Япония «решительно осуждает» удар Израиля по ядерным и военным объектам в Иране за «обострение ситуации» и пообещал приложить необходимые дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения, пишет Kyodo News.

«Чрезвычайно прискорбно», что Израиль прибегнул к военным действиям, несмотря на продолжающиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном по мирному урегулированию, и призвал все стороны проявить «максимальную сдержанность».

Генсек НАТО Марк Рютте

НАТО не думает, что мир приблизился к ядерной войне в результате удара Израиля по Ирану, заявил он на пресс-конференции в Стокгольме, куда он прибыл для участия во встрече Бильдербергского клуба, сообщает ТАСС.

— Нет, нет, мы не там. Все страны НАТО уже работают над деэскалацией, — заявил он, отвечая на вопрос, приблизился ли мир к ядерной войне после удара Израиля по Ирану.

— Это односторонняя акция со стороны Израиля. Союзники по НАТО, и в первую очередь США, должны способствовать деэскалации, и, я знаю, они это уже делают, — сказал Рютте.

Он признал, что ситуация «развивается стремительно и сложно предсказать, что произойдет в ближайшие 24-48 часов».

Генсек ООН Антониу Гутерриш

— Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он выражает особую обеспокоенность в связи с ударами Израиля по ядерным объектам в Иране на фоне продолжающихся переговоров между Ираном и Соединёнными Штатами о статусе иранской ядерной программы.

Генеральный секретарь напоминает о том, что государства — члены ООН обязаны действовать в соответствии с Уставом ООН и международным законом.

Он призывает обе стороны к максимальной сдержанности, чтобы любой ценой избежать втягивания в более глубокий конфликт — ситуацию, которую регион едва может себе позволить, — говорится в заявлении на сайте ООН.

Саудовская Аравия

— Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание вопиющей израильской агрессии против братской Исламской Республики Иран, подрывающей её суверенитет и безопасность и являющейся явным нарушением международных законов и норм. Осуждая эти отвратительные атаки, Королевство подчёркивает, что международное сообщество и Совет Безопасности несут серьёзную ответственность за немедленное прекращение этой агрессии, — сообщает SPA.

Турция

Анкара решительно осуждает авиаудары Израиля по территории Ирана, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

В ведомстве отметили, что действия Тель-Авива представляют собой открытое нарушение международного права и провокацию, служащую реализации проводимой Израилем стратегической политики дестабилизации в регионе.

В МИД Турции акцентировали, что атаки совершены одновременно с активизацией переговоров по ядерной программе Ирана.

— Это указывает на то, что правительство Нетаньяху не хочет решения каких-либо вопросов дипломатическим путем, и без колебаний ставит под угрозу региональную стабильность и глобальный мир ради своих интересов, — сказано в заявлении.

Израиль должен незамедлительно прекратить свои агрессивные действия, которые могут спровоцировать более масштабные конфликты, согласно заявлению.

— Мы вновь заявляем, что не хотим видеть усугубления кровопролития и разрушений на Ближнем Востоке. Мы призываем международное сообщество принять экстренные меры для предотвращения разрастания войны, — подчеркнули в МИД Турции.

Китай

Китай глубоко обеспокоен ударами Израиля по Ирану и выражает серьёзную тревогу в связи с возможными тяжёлыми последствиями этих действий. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет Global Times.

— Китай выступает против любых нарушений суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана, а также против шагов, ведущих к обострению напряжённости и расширению конфликта. Новое резкое обострение ситуации в регионе не отвечает интересам ни одной из сторон.

Китай призывает все заинтересованные стороны прилагать больше усилий для продвижения мира и стабильности в регионе и избегать дальнейшей эскалации. Китай готов сыграть конструктивную роль в деэскалации обстановки, — заявил он.

Индия

Мы глубоко обеспокоены последними событиями в отношениях между Ираном и Израилем. Мы внимательно следим за развитием ситуации, включая сообщения об ударах по ядерным объектам.

Индия призывает обе стороны воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации. Необходимо использовать существующие каналы диалога и дипломатии для деэскалации ситуации и решения основных проблем. Индия поддерживает тесные и дружественные отношения с обеими странами и готова оказать всестороннюю поддержку.

Всем гражданам Индии в регионе рекомендуется проявлять осторожность, соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей, говорится в заявлении министерства иностранных дел Индии.

Россия

Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня, говорится в заявлении МИД Росси.

Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности.

Согласно заявлению, особый цинизм происходящему придает тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США.

Очевидно, что в Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство, заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.