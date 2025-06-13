Самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака

— Группа компаний Air Astana информирует пассажиров об изменениях маршрутов некоторых регулярных и чартерных рейсов, выполняемых авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan, в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака, — сообщили в авиакомпании.

Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут перенаправлены в обход воздушного пространства над Ираном и Ираком.

Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и своевременно сообщит о любых дальнейших изменениях.



— Мы убедительно просим пассажиров проверять статус своих рейсов, так как время вылета и прибытия в аэропорты назначения может измениться, — подчеркнули в Air Astana.

Как сообщалось, Израиль нанес массированный удар по военным и ядерным объектам на территории Ирана.

Посольство Казахстана в Израиле обратилось к соотечественникам.