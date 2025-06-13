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    12:06, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака

    Самолеты  Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака, передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет Air Astana Эйр Астана ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — Группа компаний Air Astana информирует пассажиров об изменениях маршрутов некоторых регулярных и чартерных рейсов, выполняемых авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan, в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака, — сообщили в авиакомпании.

    Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут перенаправлены в обход воздушного пространства над Ираном и Ираком.

    Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и своевременно сообщит о любых дальнейших изменениях.


    — Мы убедительно просим пассажиров проверять статус своих рейсов, так как время вылета и прибытия в аэропорты назначения может измениться, — подчеркнули в Air Astana.

    Как сообщалось, Израиль нанес массированный удар по военным и ядерным объектам на территории Ирана.

    Посольство Казахстана в Израиле обратилось к соотечественникам.

    Теги:
    Эйр Астана Авиация Ирак Ближний Восток Иран Безопасность Ситуация на Ближнем Востоке
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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