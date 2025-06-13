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    09:23, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Посольство Казахстана в Израиле обратилось к соотечественникам

    На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве дало рекомендации всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Посольство Казахстана в Израиле обратилось к соотечественникам
    Фото: voxpopuli.kz

    Необходимо соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

    Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи:

    Контакты посольства Казахстана в Израиле:

    +972 (3) 503 78 85 (дежурный)
    +972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)
    +972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)
    +7 700 111 31 96 (WhatsApp).

    Как сообщалось, Израиль нанес массированный удар по военным и ядерным объектам на территории Ирана.

    Теги:
    Ближний Восток Иран МИД РК Общество Безопасность Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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