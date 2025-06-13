09:23, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Посольство Казахстана в Израиле обратилось к соотечественникам
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве дало рекомендации всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, передает корреспондент агентства Kazinform.
Необходимо соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.
Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи:
Контакты посольства Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный)
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)
+7 700 111 31 96 (WhatsApp).
Как сообщалось, Израиль нанес массированный удар по военным и ядерным объектам на территории Ирана.