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    01:47, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    В результате ударов Израиля убиты глава разведки Корпуса Стражей Исламской Революции и его заместитель

    В результате ударов Израиля убиты глава разведки Корпуса Стражей Исламской Революции и его заместитель, передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

    В результате ударов Израиля убиты глава разведки Корпуса Стражей Исламской Революции и его заместитель
    Фото: агентство «Тасним»

    — Во время воскресной израильской атаки на Тегеран были убиты глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Каземи, его заместитель и еще один генерал, — сообщает иранское информационное агентство «Тасним».

    Ранее о гибели Каземи и его зама рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью каналу Fox News.

    По сведениям СМИ, израильские военные нанесли удар по зданию разведывательной организации КСИР в Тегеране.

    Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

    Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

    Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

    Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.

    Как отмечает издание Аxios, Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

    Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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