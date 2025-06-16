В результате ударов Израиля убиты глава разведки Корпуса Стражей Исламской Революции и его заместитель

— Во время воскресной израильской атаки на Тегеран были убиты глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Каземи, его заместитель и еще один генерал, — сообщает иранское информационное агентство «Тасним».





Ранее о гибели Каземи и его зама рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью каналу Fox News.



По сведениям СМИ, израильские военные нанесли удар по зданию разведывательной организации КСИР в Тегеране.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.

Как отмечает издание Аxios, Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.