Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся
Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.
Макрон призвал Иран проявить «максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации», а также призвал возобновить переговоры с США о ядерной программе.
Однако Пезешкиан, со своей стороны, сказал, что переговоры не возобновятся, пока продолжаются израильские удары по Ирану.
На воскресенье планировался очередной раунд переговоров Ирана и США при посредничестве Омана, но в субботу стало окончательно ясно, что он отменен.
Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.
Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».
Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.
Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.