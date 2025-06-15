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    01:40, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся

    Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

    Иран, взрыв
    Фото: кадр из видео aljazeera.com

    Макрон призвал Иран проявить «максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации», а также призвал возобновить переговоры с США о ядерной программе.

    Однако Пезешкиан, со своей стороны, сказал, что переговоры не возобновятся, пока продолжаются израильские удары по Ирану.

    На воскресенье планировался очередной раунд переговоров Ирана и США при посредничестве Омана, но в субботу стало окончательно ясно, что он отменен.

    Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

    Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

    Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

    Теги:
    Франция Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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