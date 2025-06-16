Состоялся телефонный разговор президента Еврокомиссии с премьер-министром Израиля

— Мы с глубокой обеспокоенностью следим за развитием событий на Ближнем Востоке. Я подтвердила нашу приверженность миру, стабильности и дипломатическим усилиям, ведущим к деэскалации. В этом контексте я подчеркнула, что Израиль имеет право на самооборону. Иран является главным источником региональной нестабильности. Европа всегда была ясна: Иран никогда не сможет получить ядерное оружие. Существует острая необходимость в переговорном решении. Мы постоянно выражаем серьезную обеспокоенность по поводу ядерной и баллистической ракетной программ Ирана. Мы также обсудили Газу. Гуманитарная ситуация в Газе неприемлема. Я повторила наш настоятельный призыв немедленно доставить всю гуманитарную помощь нуждающимся гражданам. Необходимо возобновление режима прекращения огня и немедленное освобождение заложников, чтобы можно было окончательно положить конец военным действиям, — говорится в заявлении президента Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз сделал заявление по конфликту между Израилем и Ираном.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.

Как отмечает издание Аxios, Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.