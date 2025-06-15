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    00:15, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Евросоюз сделал заявление по конфликту между Израилем и Ираном

    Европейская служба внешних действий сделала заявление о ситуации на Ближнем Востоке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Евросоюз
    Фото: freepik

    — Европейский союз очень внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и выражает свою глубочайшую обеспокоенность опасной эскалацией, которая грозит дестабилизировать Ближний Восток после израильских ударов по Ирану и ответных действий Ирана.

    ЕС подтверждает твердую приверженность региональной безопасности, включая безопасность Израиля, призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших шагов, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как потенциальный выброс радиоактивных веществ.

    ЕС всегда ясно заявлял, что Ирану никогда не должно быть позволено получить ядерное оружие, и обеспокоен недавним докладом МАГАТЭ, на основании которого Совет управляющих МАГАТЭ установил, что Иран не соблюдает свои юридически обязывающие обязательства по ядерным гарантиям в рамках ДНЯО. Но прочная безопасность строится посредством дипломатии, а не военных действий.

    Мы считаем, что дипломатия должна возобладать. ЕС продолжит вносить вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и поиску долгосрочного решения иранской ядерной проблемы, что может быть достигнуто только путем переговоров, — говорится в заявлении ЕСВД.

    Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

    Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

    Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

    Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится»

    Теги:
    Евросоюз Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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