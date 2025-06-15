Евросоюз сделал заявление по конфликту между Израилем и Ираном

— Европейский союз очень внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и выражает свою глубочайшую обеспокоенность опасной эскалацией, которая грозит дестабилизировать Ближний Восток после израильских ударов по Ирану и ответных действий Ирана. ЕС подтверждает твердую приверженность региональной безопасности, включая безопасность Израиля, призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших шагов, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как потенциальный выброс радиоактивных веществ. ЕС всегда ясно заявлял, что Ирану никогда не должно быть позволено получить ядерное оружие, и обеспокоен недавним докладом МАГАТЭ, на основании которого Совет управляющих МАГАТЭ установил, что Иран не соблюдает свои юридически обязывающие обязательства по ядерным гарантиям в рамках ДНЯО. Но прочная безопасность строится посредством дипломатии, а не военных действий. Мы считаем, что дипломатия должна возобладать. ЕС продолжит вносить вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и поиску долгосрочного решения иранской ядерной проблемы, что может быть достигнуто только путем переговоров, — говорится в заявлении ЕСВД.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится»