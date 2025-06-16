РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:49, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана приветствовал в Акорде Председателя КНР

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло приветствовал в Акорде Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана приветствовал в Акорде Председателя КНР
    Фото: Акорда

    Затем главы государств прошли в зал переговоров.

    Президент Казахстана приветствовал в Акорде Председателя КНР
    Фото: Акорда

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

    В терминале столичного аэропорта Председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках.

    Напомним, что казахстанские военные истребители сопровождали самолет Председателя КНР.

    Какие улицы перекрывают во время визита Си Цзиньпина - в материале Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Китай Визит Си Цзиньпина Си Цзиньпин
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают