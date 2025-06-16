Президент Казахстана приветствовал в Акорде Председателя КНР

Затем главы государств прошли в зал переговоров.

Фото: Акорда

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

В терминале столичного аэропорта Председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках.

Напомним, что казахстанские военные истребители сопровождали самолет Председателя КНР.

Какие улицы перекрывают во время визита Си Цзиньпина - в материале Kazinform.