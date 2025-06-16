17:49, 16 Июнь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана приветствовал в Акорде Председателя КНР
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло приветствовал в Акорде Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Затем главы государств прошли в зал переговоров.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В терминале столичного аэропорта Председатель Си Цзиньпин был тепло встречен детьми, которые поприветствовали его на казахском и китайском языках.
Напомним, что казахстанские военные истребители сопровождали самолет Председателя КНР.
Какие улицы перекрывают во время визита Си Цзиньпина - в материале Kazinform.