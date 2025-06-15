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    14:01, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие улицы перекроют во время визита Си Цзиньпина

    16-18 июня Астану посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках официального визита. 17 июня в столице пройдёт второе заседание Делового совета «Китай – Центральная Азия» с участием глав государств Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

    дороги
    Фото: акимат Астаны

    В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц. Перекрытие движения планируется на следующих участках:

    • проспект Кабанбай батыра от международного аэропорта Нурсултан Назарбаев до проспекта Мангилик Ел;
    • по проспекту Мангилик Ел от проспекта Кабанбай батыра до улицы Д. Кунаева;
    • по улице Кунаева до проспекта Кабанбай батыра;
    • по проспекту Кабанбай батыра до Коргалжынского шоссе.

    Также 17 июня 2025 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:

    улица Керей, Жанибек хандар от проспекта Мангилик Ел до улицы Шерхана Муртаза, а также проспект Тәуелсіздік от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы А. Байтурсынова.

    Вместе с тем, 17 июня с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение на улицах К. Аманжолова и Ж. Нажимеденова в районе Дворца мира и согласия.

    Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения.

    Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Теги:
    Дороги Китай Астана Си Цзиньпин
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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