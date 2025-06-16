Кто будет производить топливо для первой АЭС в Казахстане

По информации ведомства, если речь идет именно об изготовлении таблеток для ТВС типа ВВЭР-1200, которые планируется использовать на будущей станции, то соответствующее производство может быть организовано на базе АО «Ульбинский металлургический завод» в Усть-Каменогорске.

Если же рассматривать полную сборку ТВС, Казахстан уже выпускает топливные сборки для китайских реакторов. В рамках переговоров с Россией будет обсуждаться возможность локализации отдельных этапов ядерного топливного цикла на территории страны.

В Агентстве также ответили на вопрос о возможной модернизации Ульбинского металлургического завода. На данный момент масштабное обновление производственных мощностей завода не планируется.

— АО «УМЗ» продолжает стабильно работать в рамках существующих мощностей и удовлетворять текущие потребности ядерного топливного цикла, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в нашей стране.

Ранее сообщалось, что стоимость первой АЭС назовут после экспертизы.