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    12:35, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Кто будет производить топливо для первой АЭС в Казахстане

    Кто станет производителем ядерного топлива для первой казахстанской АЭС, в том числе таблеток для тепловыделяющих сборок (ТВС), рассказали в Агентстве РК по атомной энергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: Midjourney

    По информации ведомства, если речь идет именно об изготовлении таблеток для ТВС типа ВВЭР-1200, которые планируется использовать на будущей станции, то соответствующее производство может быть организовано на базе АО «Ульбинский металлургический завод» в Усть-Каменогорске.

    Если же рассматривать полную сборку ТВС, Казахстан уже выпускает топливные сборки для китайских реакторов. В рамках переговоров с Россией будет обсуждаться возможность локализации отдельных этапов ядерного топливного цикла на территории страны.

    В Агентстве также ответили на вопрос о возможной модернизации Ульбинского металлургического завода. На данный момент масштабное обновление производственных мощностей завода не планируется.

    — АО «УМЗ» продолжает стабильно работать в рамках существующих мощностей и удовлетворять текущие потребности ядерного топливного цикла, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, что Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане. 

    Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в нашей стране. 

    Ранее сообщалось, что стоимость первой АЭС назовут после экспертизы. 

    Теги:
    Топливо Энергетика АЭС Атомная станция Атомная энергетика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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